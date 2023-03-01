ЧИТАТЕЛИ ОБЕСПОКОЕНЫ ⟩ Куда снова пропала эстонская звезда OnlyFans?

В декабре Нау рассказала, что отцы, за детьми которых он присматривала в Америке, до сих пор присылают ей деньги. Однако после откровенного признания брюнетка исчезла – что же случилось?

Читатель, задавший редакции вопрос и пожелавший остаться анонимным, обеспокоен благополучием звезды реалити-шоу. Оказывается, в последнее время Нау не фигурирует в новостях и не появляется в социальных сетях. Последний пост она сделала в своем аккаунте в Instagram 11 января. Последний раз она делал открытый пост в своей учетной записи Facebook 20 октября 2022 года.