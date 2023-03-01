Через юридическую фирму, основанную Робертом Сарвом, был подан иск против супружеской пары, которая поставила компании одну звезду в Google. Однако грандиозная попытка избавиться от плохого рейтинга провалилась, поскольку пользователи сети решили обрушить рейтинг компании.
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СПЛОТИЛИСЬ И НАЛЕТЕЛИ ⟩ Интернет пользователи намеренно уничтожили рейтинг популярной эстонской фирмы в Google: те, кто оценивал, могут столкнуться с крупным иском
Интернет пользователи намеренно уничтожили рейтинг популярной эстонской фирмы в Google: те, кто оценивал, могут столкнуться с крупным иском
Во вторник газета Eesti Ekspress написала, что юридическая фирма, основанная бывшим адвокатом Робертом Сарвом, требует от Google удаления плохих отзывов. Еще до публикации статьи юридическая фирма Emerald Legal, основанная г-ном Сарвом, имела в поисковой системе средний рейтинг 4,7 звезды. По данным Eesti Ekspress, этот рейтинг был основан на оценках 27 человек. 25 из них поставили ей пять звезд и только двое - одну звезду.