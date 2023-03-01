СПЛОТИЛИСЬ И НАЛЕТЕЛИ ⟩ Интернет пользователи намеренно уничтожили рейтинг популярной эстонской фирмы в Google: те, кто оценивал, могут столкнуться с крупным иском

Во вторник газета Eesti Ekspress написала, что юридическая фирма, основанная бывшим адвокатом Робертом Сарвом, требует от Google удаления плохих отзывов. Еще до публикации статьи юридическая фирма Emerald Legal, основанная г-ном Сарвом, имела в поисковой системе средний рейтинг 4,7 звезды. По данным Eesti Ekspress, этот рейтинг был основан на оценках 27 человек. 25 из них поставили ей пять звезд и только двое - одну звезду.