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СПЛОТИЛИСЬ И НАЛЕТЕЛИ ⟩ Интернет пользователи намеренно уничтожили рейтинг популярной эстонской фирмы в Google: те, кто оценивал, могут столкнуться с крупным иском

Хевели Туйск Мерилин Няреп
Интернет пользователи намеренно уничтожили рейтинг популярной эстонской фирмы в Google: те, кто оценивал, могут столкнуться с крупным иском
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Фото: Elu24 kollaaž

Через юридическую фирму, основанную Робертом Сарвом, был подан иск против супружеской пары, которая поставила компании одну звезду в Google. Однако грандиозная попытка избавиться от плохого рейтинга провалилась, поскольку пользователи сети решили обрушить рейтинг компании.

Во вторник газета Eesti Ekspress написала, что юридическая фирма, основанная бывшим адвокатом Робертом Сарвом, требует от Google удаления плохих отзывов. Еще до публикации статьи юридическая фирма Emerald Legal, основанная г-ном Сарвом, имела в поисковой системе средний рейтинг 4,7 звезды. По данным Eesti Ekspress, этот рейтинг был основан на оценках 27 человек. 25 из них поставили ей пять звезд и только двое - одну звезду.

Именно от этих низких оценок компания хотела избавиться, когда подала иск против пары, присвоившей компании одну звезду. Паре предложили удалить вводящие в заблуждение оценки и оплатить 900 евро судебных издержек.

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