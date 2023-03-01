В 20-х числах февраля Леонид Михайлович попал в больницу в тяжелом состоянии. Сегодня стало известно об улучшении состоянии известного доктора, пишет Starhit.
Леонида Рошаля перевели из реанимации в отделение хирургии
Леонида Рошаля перевели из реанимации в отделение хирургии
По сообщению источников, Рошаля перевели из реанимации в палату отделения хирургии. Врачи оценивают состояние коллеги как удовлетворительное.
К слову, в лечебное учреждение 89-летний Леонид Михайлович попал с переломом шейки левого бедра после падения. Также у него в анамнезе имеются болезнь Паркинсона и кисты головного мозга.