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Леонида Рошаля перевели из реанимации в отделение хирургии

Limon.ee
Леонида Рошаля перевели из реанимации в отделение хирургии
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Леонид Рошаль
Леонид Рошаль Фото: Kirill Kukhmar

В 20-х числах февраля Леонид Михайлович попал в больницу в тяжелом состоянии. Сегодня стало известно об улучшении состоянии известного доктора, пишет Starhit.

По сообщению источников, Рошаля перевели из реанимации в палату отделения хирургии. Врачи оценивают состояние коллеги как удовлетворительное.

К слову, в лечебное учреждение 89-летний Леонид Михайлович попал с переломом шейки левого бедра после падения. Также у него в анамнезе имеются болезнь Паркинсона и кисты головного мозга.

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