Недавно в социальных сетях получило распространение видео Марта Хельме, в котором он рассказал, как перед ним появился ангел и поручил ему спасти Эстонию. История, рассказанная Хельме, заставила мемовщиков взяться за работу!
ВЗОРВАЛО ИНТЕРНЕТ ⟩ «Я летал, появился ангел и сказал спасти Эстонию»: Март Хельме рассказал о тумане зла и своей божественной миссии
Все началось с выступления Марта Хельме, политика EKRE, в котором он рассказал, как пролетал над Эстонией и увидел под собой медленно умирающую пустошь. «И когда я летел, ко мне подлетел ангел», - сказал Хельме. «Этот ангел взял меня за руку и сказал мне, что ты еще не все видел, что ты должен внимательно посмотреть вниз. Я посмотрел и оказался над Таллинном, над Тоомпеа. Оттуда шел непроглядный дым, туман, который распространялся по всей Эстонии. Это было страшно, потому что туман был злой, там была какая-то нечисть», - говорит Хельме.
«Я видел женщину, сидящую там, в доме Стенбока. Этот туман зла выходил из ее рта и заставлял Эстонию погибать».
Затем ангел положил руку на лоб Хельме и дал ему задание спасти Эстонию.
Этот ролик привел в действие беспощадный мем-механизм Твиттера.
«Март (ну, левитирующий) летит над городом и получает задание от ангела», - написал пользователь Твиттера, сопроводив сообщение аниме-картинкой
Mart (noh, levitatsiooni korras) linna kohal lendamas ning ingli käest ülesannet saamas. https://t.co/ALaDSoB61k pic.twitter.com/12eqzIR2Ff— Anime Poliitik (@AnimePoliitik) February 26, 2023
«Вчера в воздушном пространстве Эстонии был обнаружен неопознанный летающий объект», - пошутил другой. «Истребители НАТО, вылетевшие из Эмари, установили, что это был Март Хельме, который активно занимался разведкой, собирая данные о домах, лесах и дикой природе».
— Ivaat (@Ivaaat) February 27, 2023
Ingel, keda Mart unes nägi. pic.twitter.com/lUD9OtBqdk— 💙💛Sweatlana Del Rey (@EvilWinifred) February 25, 2023
Один поделился выдуманным диалогом. «Март, ты уверен, что Монса не знает, что ты ходил ко мне «летать»?» — испуганно спросила Керсти. Да, он спал как кукла»,- ответил Март».
mart helme koos ingliga nõukogude eestis leviteerimas https://t.co/7lgk2gb82W— Tõnu Runnel (@runnel) February 27, 2023
Mart Helme hoovõturajal valmistumaks etüüdiks Ingel ja Pilvebaleriin pic.twitter.com/9Qf12TUG7b— Kassidega Saabas (@drStrohH) February 26, 2023