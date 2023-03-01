ВЗОРВАЛО ИНТЕРНЕТ ⟩ «Я летал, появился ангел и сказал спасти Эстонию»: Март Хельме рассказал о тумане зла и своей божественной миссии

Все началось с выступления Марта Хельме, политика EKRE, в котором он рассказал, как пролетал над Эстонией и увидел под собой медленно умирающую пустошь. «И когда я летел, ко мне подлетел ангел», - сказал Хельме. «Этот ангел взял меня за руку и сказал мне, что ты еще не все видел, что ты должен внимательно посмотреть вниз. Я посмотрел и оказался над Таллинном, над Тоомпеа. Оттуда шел непроглядный дым, туман, который распространялся по всей Эстонии. Это было страшно, потому что туман был злой, там была какая-то нечисть», - говорит Хельме.