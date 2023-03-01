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ВЗОРВАЛО ИНТЕРНЕТ ⟩ «Я летал, появился ангел и сказал спасти Эстонию»: Март Хельме рассказал о тумане зла и своей божественной миссии

Elu24
«Я летал, появился ангел и сказал спасти Эстонию»: Март Хельме рассказал о тумане зла и своей божественной миссии
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Фото: Eero Vabamägi

Недавно в социальных сетях получило распространение видео Марта Хельме, в котором он рассказал, как перед ним появился ангел и поручил ему спасти Эстонию. История, рассказанная Хельме, заставила мемовщиков взяться за работу!

Все началось с выступления Марта Хельме, политика EKRE, в котором он рассказал, как пролетал над Эстонией и увидел под собой медленно умирающую пустошь. «И когда я летел, ко мне подлетел ангел», - сказал Хельме. «Этот ангел взял меня за руку и сказал мне, что ты еще не все видел, что ты должен внимательно посмотреть вниз. Я посмотрел и оказался над Таллинном, над Тоомпеа. Оттуда шел непроглядный дым, туман, который распространялся по всей Эстонии. Это было страшно, потому что туман был злой, там была какая-то нечисть», - говорит Хельме.

«Я видел женщину, сидящую там, в доме Стенбока. Этот туман зла выходил из ее рта и заставлял Эстонию погибать».

Затем ангел положил руку на лоб Хельме и дал ему задание спасти Эстонию.

Этот ролик привел в действие беспощадный мем-механизм Твиттера.

«Март (ну, левитирующий) летит над городом и получает задание от ангела», - написал пользователь Твиттера, сопроводив сообщение аниме-картинкой

«Вчера в воздушном пространстве Эстонии был обнаружен неопознанный летающий объект», - пошутил другой. «Истребители НАТО, вылетевшие из Эмари, установили, что это был Март Хельме, который активно занимался разведкой, собирая данные о домах, лесах и дикой природе».

Один поделился выдуманным диалогом. «Март, ты уверен, что Монса не знает, что ты ходил ко мне «летать»?» — испуганно спросила Керсти. Да, он спал как кукла»,- ответил Март».

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