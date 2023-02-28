Стендапер Данила Поперечный собрал в Таллинне полный зал, места были распроданы даже на балконе. Выступление артиста прошло в четверг вечером, 28 февраля, в концертном зале Alexela.
ФОТО ⟩ Поперечный в Таллинне: «Сюрприз – я русский! Я этого не выбирал»
Скандально известный комик и блогер, 28-летний Данила Поперечный, из-за войны уехал из России. Он эмигрировал в США вместе со своей супругой Полиной. Впрочем, для этого паре даже пришлось в короткие сроки зарегистрировать свои отношения. Сейчас Поперечный гастролирует по Европе и США с новой программой «Веселая жизнь».
В Таллинне Поперечный шутил обо всем: о жизни, отношениях, величине мужского достоинства и женском ПМС. Рассказал Поперечный и о том, как второпях делал предложение своей будущей жене, а еще о том, как в последние дни в России боялся попасть под арест, когда его начали проверять силовики из-за возможной дискредитации российской армии.
Во время двухчасового бенефиса Поперечного зал то и дело взрывался бурными аплодисментами. «С моей самооценкой все в порядке, не обязательно все время лупить в ладоши», – обращался к публике Поперечный. Кому-то из зала, когда раздался чих, он пожелал здоровья. А потом удивился, какой компактный в Таллинне зал и как хорошо в нем все слышно. Основную часть зрителей составила молодежь до 25 лет, которые смотрят блогера на YouTube.
Речь о России и войне зашла лишь во второй части программы. Поперечный с юмором рассказал о временах, когда ему было совсем не до смеха, когда он со своей будущей женой еще был на родине, но начал получать тревожные звоночки.
«Из нескольких независимых источников мне начали прилетать подтверждения того, что все серьезно. Вишенкой на торте стал мой знакомый, который узнал у знакомого фээсбэшника, насколько все серьезно. Тот подтвердил, что с вероятностью 99 процентов меня будут сажать, потому что это показательное дело. И узнали мы об этом ровно за пять дней до того, как должны были уезжать из России в Париж, где я планировал делать Полине предложение. И я решил, что мы не будем менять билеты и мы дождемся эти пять дней. Это было совершенно тупое решение, потому что оно было основано на жадности. Это такая тупость, я представляю, как бы я сидел такой в тюрьме – зато сто тысяч сэкономил», – пошутил Поперечный.
«Когда Полина это узнала, она сказала: можно я оплачу твоего адвоката. Я хочу быть причастна к тому, чтобы ты не сел – мне будет приятно», – такой поступок своей второй половинки Данила Поперечный назвал романтикой современного времени.
«Эти пять дней, когда мы в любой момент ждали фээсбэшников были самыми стрессовыми днями в нашей жизни. Я понял, что нет страшнее звука в России, чем звук собственного дверного звонка. Раньше я над бабушкой своей угорал, что она каждый раз, когда в дверь звонят, говорит "господи"! Сам стал такой же», – сказал со сцены стендапер.
Данила Поперечный рассказал, как устал вызывать курьеров и есть пиццу в слезах. Потому что пугаешься, когда привозят заказ и в очередной раз звонят в дверь. «Так странно начинает работать голова, когда ты всерьез постоянно ожидаешь, что тебя в любой момент могут посадить. Я даже помню, как я в один из дней сидел и думал: вот меня сейчас арестуют, а у меня ногти на ногах нестриженные. И что я буду делать в тюрьме? Как их там стричь, заточкой?» – спросил у аплодирующего зала Поперечный.
«Я искренне считаю, что мобилизировать первой волной должны были детей депутатов. Этих накачанных, загорелых, красивых, мускулистых. Но знаете, почему их не мобилизируют? Нет, не потому, что все куплено. Просто в белоснежные виниры слишком просто целиться снайперам», – пошутил Поперечный.
«Я с самого начала войны называл вещи своими именами, я выступал против, мы собирали деньги, но естественно, я старался соблюдать баланс. Между тем, чтобы можно было делать правильные вещи, высказываться, как-то помогать, и тем, чтобы не сесть в тюрьму по законам, которые в России стали появляться со скоростью грибов во время дождя. Потому что так уж получилось, сюрприз – я русский, я этого не выбирал!» – сказал Поперечный со сцены в Таллинне. Аплодисменты после этой фразы длились минуту.
Комик признался, что ему очень не нравится, когда обижают любую нацию, по его мнению, недопустимы любые из этих слов: орки, хохлы, русня. «Недавно мне написал чувак: мы так с девушкой любим твое творчество, я собираюсь делать ей предложение, можно на твоем концерте? Я подумал – звучит прикольно, и даже есть место, куда это можно вставить, – рассказал Поперечный. – Захожу к нему на страничку Instagram, а у него статус: смерть русне. Интересно, подумал я, какое же тогда это будет предложение? Выйдешь за меня? А это тебе, носи этого рыжего русского как шубку». Комик изобразил, как его пристреливают на его же концерте.
«Ты не выбираешь родителей, родину, а у нас в стране еще и президента, – говорит Поперечный о родной стране, которую ему пришлось покинуть. – К сожалению, дела обстоят таким образом. И весь мир, когда эта ху** началась, твердил в унисон: просто объединитесь и прогоните его. Это что, так сложно? И беларусы такие – надо попробовать, хорошая идея», – зал на эти слова отреагировал звонким смехом.
Поперечный сказал, что в начале войны ходил на митинги, акции протеста в России: «С каждым новым митингом протестующих граждан становилось все меньше и меньше, а одетых в броню силовиков все больше и больше». А еще юморист признался, что ему постоянно задают вопрос, почему в России он до сих пор не иноагент. У него самого нет ответа на этот вопрос. «Мама, ну от тебя-то я не ожидал такого», – пошутил Поперечный, что даже его родная мать задается этим вопросом.
Часть средств с продажи билетов будет пожертвована на гуманитарную помощь беженцам из Украины.
Смотрите галерею с выступления Данилы Поперечного в Таллинне!