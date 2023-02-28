ФОТО ⟩ Поперечный в Таллинне: «Сюрприз – я русский! Я этого не выбирал»

«Из нескольких независимых источников мне начали прилетать подтверждения того, что все серьезно. Вишенкой на торте стал мой знакомый, который узнал у знакомого фээсбэшника, насколько все серьезно. Тот подтвердил, что с вероятностью 99 процентов меня будут сажать, потому что это показательное дело. И узнали мы об этом ровно за пять дней до того, как должны были уезжать из России в Париж, где я планировал делать Полине предложение. И я решил, что мы не будем менять билеты и мы дождемся эти пять дней. Это было совершенно тупое решение, потому что оно было основано на жадности. Это такая тупость, я представляю, как бы я сидел такой в тюрьме – зато сто тысяч сэкономил», – пошутил Поперечный.

«Когда Полина это узнала, она сказала: можно я оплачу твоего адвоката. Я хочу быть причастна к тому, чтобы ты не сел – мне будет приятно», – такой поступок своей второй половинки Данила Поперечный назвал романтикой современного времени.

«Эти пять дней, когда мы в любой момент ждали фээсбэшников были самыми стрессовыми днями в нашей жизни. Я понял, что нет страшнее звука в России, чем звук собственного дверного звонка. Раньше я над бабушкой своей угорал, что она каждый раз, когда в дверь звонят, говорит "господи"! Сам стал такой же», – сказал со сцены стендапер.