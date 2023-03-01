ФОТО И ВИДЕО ⟩ Путин купил Кабаевой самую большую и роскошную квартиру в России

Речь идет о роскошном двухэтажном пентхаусе, который был построен в сочинском жилом комплексе «Королевский парк». Площадь квартиры составляет 2,6 тысячи квадратных метров. В ней есть бассейн, кинотеатр, патио и собственная вертолетная площадка.

Над дизайном пентхауса работал Валентин Юдашкин, а в 2021 году ЦИАН назвал этот пентхаус «самой большой квартирой России». Согласно информации «Проекта», в 2011-м пентхаус оформил на себя помощник Путина Олег Руднов. Именно он, как отмечает «Проект», в нулевых передал недвижимость рядом с Дворцовой площадью в Санкт-Петербурге любовнице Путина Светлане Кривоногих. Вскоре пентхаус перешел сыну Руднова Сергею. А деньги на покупку квартиры – 90 миллионов евро (более миллиона евро), по словам бывшего топ-менеджера одного из друзей президента, поступили Руднову из президентского «кошелька» – кипрского офшора Ermira.

Источник рассказал журналистам «Проекта», что квартиру Руднов купил для Алины Кабаевой. Косвенно это подтверждает тот факт, что две квартиры на верхних и прилегающих к пентхаусу этажах жилого комплекса были оформлены на бабушку Кабаевой – Анну Зацепилину. Интересно, что бабушка Алины Кабаевой живет в глухой деревне, при этом она владеет активами на миллиард рублей – в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи.

Благодаря фотографиям команды «Проект» вы имеете уникальный шанс – изучить недвижимость Алины Кабаевой в деталях.

Официально оформленную на бабушку Алины Кабаевой недвижимость можно оценить примерно в 1,1 млрд рублей, подсчитал «Проект». Речь идет об усадьбе на Рублевке и квартирах в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Сочи. Пожалуй, Анну Зацепилину уместно называть самой богатой бабушкой России, пишут журналисты.