Певица Элиза Кольк о финале Eesti Laul: я просто хотела сбежать!

В январе Элиза Кольк рассказала в передаче Elu24 «Свидание со знаменитостью» о своем участии в конкурсе Eesti laul, и о том, каково это – жить гламурной жизнью с более взрослым и богатым мужчиной. Среди прочего, в передаче поведали о любимых местах Элизы, где она любит поесть, помимо дорогих ресторанов.