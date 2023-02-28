Эстонская певица Элиза Кольк, выступающая под сценическим именем Elysa, после финала Eesti Laul решила взять перерыв в социальных сетях, но теперь вернулась и свежа как никогда.
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Певица Элиза Кольк о финале Eesti Laul: я просто хотела сбежать!
Певица Элиза Кольк о финале Eesti Laul: я просто хотела сбежать!
В январе Элиза Кольк рассказала в передаче Elu24 «Свидание со знаменитостью» о своем участии в конкурсе Eesti laul, и о том, каково это – жить гламурной жизнью с более взрослым и богатым мужчиной. Среди прочего, в передаче поведали о любимых местах Элизы, где она любит поесть, помимо дорогих ресторанов.
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