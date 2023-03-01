Зачем 1 марта откладывали деньги: приметы и что нельзя делать в первый день весны

1 марта церковь почитает память "бога весны и плодородия" Ярила. Верили, для того, чтобы начать подготовку к скорым посевным работам, а также ремонту и строительству, нужно отдохнуть.

Считалось, что из-за скорого начала тяжелой работы, ведь перед этим необходимо было отдохнуть и набраться сил, устроивали праздник.

Наши предки верили, что беременным сегодня лучше побольше побыть на солнце, если день ясный. Встретить весну, по возможности, лучше вне дома. И, если позволяет погода, побыть на природе.

Также существовала и денежная примета. Если сегодня вы отложите хотя бы небольшую сумму на какую-либо цель, то деньги будут копиться легко и быстро.

Весна — пора любви, поэтому наши предки верили, что парам и супругам сегодня нужно выделить время для того, чтобы побыть друг с другом. Сегодня следует думать позитивно о личной жизни, считалось, что такое мысли сегодня быстро превратятся в явь.

1 марта обязательно мыли полы в доме. Верили, что так можно привлечь в дом удачу.

Что нельзя делать 1 марта

Нельзя 1 марта работать и брать на себя ответственность.

Нельзя 1 марта заниматься рукоделием. Считалось, что нитки запутаются между собой и запутают вашу судьбу.

Нельзя 1 марта ругаться, конфликтовать, ссориться и сквернословить, а также распускать сплетни.

Нельзя 1 марта держать какие-то обиды и самим обижать кого-то.

Не стоит припоминать 1 марта прошлое, а особенно неудачные моменты жизни.

Приметы на 1 марта