В Go Bus подтвердили, что, по их данным, автобус уехал вовремя и водитель автобуса не видел оставленных на остановке людей, пишет Elu24.
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ВОПРОС НЕСКОЛЬКИХ СЕКУНД ⟩ Житель Сааремаа уверен, что водитель специально не подождал детей, но фирма не выявила ошибку
Житель Сааремаа уверен, что водитель специально не подождал детей, но фирма не выявила ошибку
«В который раз вы уезжаете раньше», – пишут в группе жителей Сааремаа. «Как видите, с людьми вообще не считаются, а не у всех есть машины».