ВОПРОС НЕСКОЛЬКИХ СЕКУНД ⟩ Житель Сааремаа уверен, что водитель специально не подождал детей, но фирма не выявила ошибку

«В который раз вы уезжаете раньше», – пишут в группе жителей Сааремаа. «Как видите, с людьми вообще не считаются, а не у всех есть машины».

Проблема – в опаздывающем автобусе на остановке Кыльяла, Сааремаа. «Дети побежали, чтобы успеть на автобус, ты посмотрел пустым взглядом и просто поехал дальше. Это нормально?» – спрашивает местный житель, утверждая, что автобус должен был быть на остановке в 10:52, но проехал остановку на две минуты раньше. «Теперь придется пройти три километра по такой погоде до другой остановки к 14:30, чтобы добраться до города».