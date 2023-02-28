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ВОПРОС НЕСКОЛЬКИХ СЕКУНД ⟩ Житель Сааремаа уверен, что водитель специально не подождал детей, но фирма не выявила ошибку

Кетлин Крузе
Житель Сааремаа уверен, что водитель специально не подождал детей, но фирма не выявила ошибку
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Автобус GoBus.
Автобус GoBus. Фото: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti PM

В Go Bus подтвердили, что, по их данным, автобус уехал вовремя и водитель автобуса не видел оставленных на остановке людей, пишет Elu24.

«В который раз вы уезжаете раньше», – пишут в группе жителей Сааремаа. «Как видите, с людьми вообще не считаются, а не у всех есть машины».

Проблема – в опаздывающем автобусе на остановке Кыльяла, Сааремаа. «Дети побежали, чтобы успеть на автобус, ты посмотрел пустым взглядом и просто поехал дальше. Это нормально?» – спрашивает местный житель, утверждая, что автобус должен был быть на остановке в 10:52, но проехал остановку на две минуты раньше. «Теперь придется пройти три километра по такой погоде до другой остановки к 14:30, чтобы добраться до города».

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