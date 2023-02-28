«Я люблю вас безмерно»: Дженнифер Лопес поделилась редкими кадрами к 15-летию своих близнецов

«С днем рождения, мои прекрасные, гениальные кокосы, – написала певица. – Я так горжусь вами обоими во всем. Вы приносите столько радости и счастья в мои сердце и душу. Я люблю вас безмерно. С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ #Близнецы».

Подпись сопровождалась прекрасной подборкой фотографий и видео, на которых Эмми и Макс обнимают и целуют свою звездную мать, поют с микрофонами, видно, как дети взрослеют на наших глазах.