На днях детям Дженнифер Лопес, Эмми и Максу, исполнилось 15 лет. Певица, которая сейчас занята обустройством нового семейного гнездышка с Беном Аффлеком, поделилась эмоциональным видео в Instagram. В нем звучит песня Тейлор Свифт «Fifteen», и это был уместный выбор.
«Я люблю вас безмерно»: Дженнифер Лопес поделилась редкими кадрами к 15-летию своих близнецов
«Я люблю вас безмерно»: Дженнифер Лопес поделилась редкими кадрами к 15-летию своих близнецов
«С днем рождения, мои прекрасные, гениальные кокосы, – написала певица. – Я так горжусь вами обоими во всем. Вы приносите столько радости и счастья в мои сердце и душу. Я люблю вас безмерно. С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ #Близнецы».
Подпись сопровождалась прекрасной подборкой фотографий и видео, на которых Эмми и Макс обнимают и целуют свою звездную мать, поют с микрофонами, видно, как дети взрослеют на наших глазах.
В трогательном видео также показаны фотографии мужа Бена Аффлека с близнецами, а также их сводных братьев и сестер, 17-летней Вайолет, 14-летней Серафины и 10-летнего Сэмюэля – детей актера и его бывшей жены Дженнифер Гарнер. Поклонники в множестве комментариев поздравили Эмму и Макса с этим особым событием.
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