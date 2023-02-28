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Суд вынес приговор в отношении группы девочек-подростков, избивавших свою сверстницу в Пярну

Кетлин Крузе
Суд вынес приговор в отношении группы девочек-подростков, избивавших свою сверстницу в Пярну
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Иллюстрация к истории об избиении в Пярну.
Иллюстрация к истории об избиении в Пярну. Фото: Kollaaž

Осенью прошлого года в Пярну разгорелся скандал с избиением, который сегодня завершился в суде. Четыре девочки-подростка, избившие свою сверстницу, понесли уголовное наказание, пишет Elu24.

В октябре прошлого года общественность потрясли гуляющие в социальных сетях видеоролики о том, как группа девочек-подростков избила сверстницу у реки в Пярну. Через несколько дней аналогичный случай избиения произошел в соседней волости Тори.

На сегодняшний день уголовное производство завершено, и прокурор Ляэнской окружной прокуратуры Пилле Юхков сообщила, что Пярнуский уездный суд признал четверых фигурантов дела виновными в совершении уголовных преступлений.

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