УЛИЧНЫЙ ОПРОС ⟩ Функция, позволяющая выбрать водителя в приложении по фото: таксисты за, девушки – сомневаются

Выбор по фотографии обеспечивает клиенту большее чувство безопасности и знание того, какой именно водитель его повезет, на каком языке с ним можно разговаривать, а также на какой машине и по какому тарифу он поедет, считают в Forus Taxi.

Стоит отметить, что некоторое время назад компания Bolt добавила функцию Women for Women, означающую, что заказывающая такси женщина может выбрать, чтобы ее водителем была тоже женщина, что также обеспечивает большее чувство безопасности, ведь многим представительницам прекрасного пола боязно ездить на такси, например, в позднее время суток, когда водитель такси мужчина.

Мы отправились к Таллиннскому автобусному вокзалу, чтобы опросить прибывающих или уезжающих в другие города и страны людей.

Большинство опрошенных признались, что их не волнует внешность водителя, поэтому пока они не могут ответить на вопрос, будут ли пользоваться функцией, благодаря которой его можно будет выбрать по фото.

При этом абсолютно все опрошенные сказали, что у них никогда не возникало проблем или конфликтных ситуаций с водителями такси, что не может не радовать всех жителей Эстонии.

Судя по ответам жителей Эстонии, отменять поездку у нас не принято. Люди отменяют уже заказанные поездки в очень редких случаях, например, если время ожидания автомобиля очень долгое.