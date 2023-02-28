Эстонский астролог Кристина Иванова рассказала, кто может рассчитывать на финансовые успехи в марте, а кому стоит заняться личной жизнью

Планета Венера, отвечающая в астрологии за любовь и достаток, до 17 марта будет двигаться по знаку Овна, попутно раздавая возможности для получения ее льгот знакам Огня – Овнам, Львам и Стрельцам (или если в этих знаках есть важные точки вашей натальной карты). На везение в любви и финансовых операциях могут рассчитывать люди активные, не скованные предрассудками и где-то даже отважные. Решения в любовных и денежных вопросах стоит принимать быстро, полагаясь больше на удачу, чем на какой-то расчет.

Время логики и неспешного планирования наступит С 17 марта по 10 апреля, и это будет рай для представителей земных знаков: Тельцов, Дев и Козерогов. Поскольку энергия Венеры в Тельце будет для вас наиболее близка, то и любовные дела будут продвигаться в привычном и понятном ритме. Это время не для спешки и не для раздачи пустых обещаний, оно для укрепления существующих связей или создания новых и отнюдь не мимолетных новых.