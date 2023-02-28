Март будет одним из наиболее динамичных месяцев этого года. Ни одна из быстрых планет не сулит ретроградность, а это значит, что дела будут активно двигаться в нужном направлении.
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Эстонский астролог Кристина Иванова рассказала, кто может рассчитывать на финансовые успехи в марте, а кому стоит заняться личной жизнью
Эстонский астролог Кристина Иванова рассказала, кто может рассчитывать на финансовые успехи в марте, а кому стоит заняться личной жизнью
Планета Венера, отвечающая в астрологии за любовь и достаток, до 17 марта будет двигаться по знаку Овна, попутно раздавая возможности для получения ее льгот знакам Огня – Овнам, Львам и Стрельцам (или если в этих знаках есть важные точки вашей натальной карты). На везение в любви и финансовых операциях могут рассчитывать люди активные, не скованные предрассудками и где-то даже отважные. Решения в любовных и денежных вопросах стоит принимать быстро, полагаясь больше на удачу, чем на какой-то расчет.
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