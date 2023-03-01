Что приготовил первый день весны? Гороскоп на 1 марта

Отношения с близкими будут строиться на обсуждении «деловых» вопросов: вам напомнят о данных ранее обещаниях, придется принимать активное участие в решении общих проблем. Однако все это не помешает получать удовольствие от общения с людьми, которые вам дороги, и радоваться жизни.

Рак

Избегайте суеты и спешки, постарайтесь свести нагрузки к минимуму. Этот день пройдет легко и приятно, если вы доверитесь своей интуиции и отложите дела, к которым не лежит душа. Желательно воздержаться от далеких и опасных поездок и активного участия в светской жизни, но против небольших развлекательных экскурсий и встреч со старыми друзьями звезды ровным счетом ничего не имеют.

В сфере романтических отношений очень сильно влияние позитивных тенденций, и это ощутят как влюбленные Раки, так и те, кто пока ищет свою «половинку». Не стесняйтесь своей сентиментальности, проявляйте чувства: близкие наверняка поймут вас правильно.

Лев

Будьте благоразумны и не торопите событий, даже если занимаетесь решением чрезвычайно важных проблем. Это хороший день для реализации творческих планов, воплощения в жизнь смелых идей и замыслов. Но нужно помнить о том, что достижение любой цели требует времени, и не расстраиваться из-за того, что желанная победа не может быть одержана немедленно.