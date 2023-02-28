В Испании на курортном острове Майорка из-за шторма «Джульеттa» объявлен «красный» уровень погодной опасности. Об этом сообщает majorcadailybulletin.com.
ЧУДЕСА! ⟩ Курортный остров Майорка завалило снегом
Курортный остров Майорка завалило снегом
Уточняется, что в настоящее время остров накрыли полуметровые сугробы, а синоптики прогнозируют, что в ближайшие сутки выпадет еще столько же снега.
Кроме того, в населенном пункте Вальдемоса нет электроэнергии в самый холодный день года - температура здесь сейчас составляет ниже 0°C.
Также издание сообщает, что из-за непогоды приостановлено автобусное сообщение между несколькими городами. Обычно в это время года температура на острове около 20 градусов тепла.