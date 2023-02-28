ЧУДЕСА! ⟩ Курортный остров Майорка завалило снегом

Уточняется, что в настоящее время остров накрыли полуметровые сугробы, а синоптики прогнозируют, что в ближайшие сутки выпадет еще столько же снега.

Кроме того, в населенном пункте Вальдемоса нет электроэнергии в самый холодный день года - температура здесь сейчас составляет ниже 0°C.