Завтрак – это самый важный прием пищи за день, а бранчем можно наслаждаться не только в ожидании обеда, но и вместо него. В Таллинне много кафе и ресторанов, которые предлагают оба этих варианта, часть из них подойдёт и для тех, кто просыпается поздно.
Порадуйте свои вкусовые сосочки: завтраки и бранчи в Таллинне на любой вкус
Как правило, во время завтрака или бранча (поздний завтрак выходного дня) блюда заказывают из специального меню a´la carte. Питание по системе «шведский стол» распространено в основном только в ресторанах при отелях. Visittallinn составили список столичных мест, где можно позавтракать или же на выходных побаловать себя бранчем. Может быть, вы найдете среди них своё новое любимое место?
Завтрак в течение всего дня
Кафе Levier, находящееся в квартале Ротерманн, предлагает различные завтраки по будням с 8:00 до 12:00, а по выходным в течение всего дня. Здесь обширное меню, в котором есть всё: от каши до жаренного картофеля, от смузи до голландских мини-блинчиков. Эстонский завтрак можно попробовать каждый день в любое время. В него, в числе прочего, входят картофель, копченое мясо или малосольная форель, яйца, ржаной хлеб и солёные огурцы.
В новых бизнес-центрах, расположившихся между кварталом Ротерманни и D-терминалом, гостей обслуживает ресторан Loulou, где предлагают завтраки и бранчи ежедневно с утра до вечера. Меню состоит из мировой классики: например, можно заказать яйца Бенедикт, шакшуку, круассаны и разные каши, а также десерты.
В популярном ресторане F-hoone, который находится в Творческом городке Теллискиви, предлагают завтраки в будние дни с 10:00 до 11:30, а по выходным до 12:00. В ассортименте, например, каша, различные омлеты и бутерброды. Если вы проспали и не успели в ресторан в часы завтрака, то можете заказать тарелку под названием «All Day Breakfast» в течение всего дня.
Кафе Ristikheina – приятное заведение в старом деревянном доме в уютном районе Пельгулинн. Позавтракать можно в течение дня, вашему вниманию предлагаются каши, омлет, английский завтрак, мюсли и салат из гречки. Такой же выбор кафе Ristikheina предлагает и в торговом центре Ülemiste.
До определённого времени
В роскошном кафе итальянского ресторана Gianni на улице Jõe подают завтрак по будням до 12:00, а в выходные – до 14:00. В меню каша, блюда из яиц и тосты, а также блинчики с соленой или сладкой начинкой.
Заведение Päris, обосновавшееся в небоскребе на улице Маакри, в свою очередь восхищается Францией, представляя собой роскошное сочетание парижской пекарни, магазина деликатесов и ресторана. Здесь предлагают завтраки и бранчи во французском стиле. Среди прочего, здесь можно побаловать свои вкусовые рецепторы трюфелями, лобстерами и теплой выпечкой. Завтраки предлагаются по будням с 8:00 до 11:30, бранчи – по воскресеньям с 11:00 до 15:00.
Между центром города и районом Кадриорг находится уютное кафе Faehlmanni, где можно позавтракать по будням с 8:00 до 11:30, а в выходные с 10:00 до 14:00. Помимо привычных йогуртов, каш и яичных блюд, в меню также есть утренний врап с начинкой из яиц и ветчины, вкуснейшая шакшука и овсяная каша с беконом и пармезаном. По утрам выбор свежей выпечки в кафе особенно богат.
Kафе 5Senses, находящееся в Старом городе на улице Пикк, призывает использовать все свои пять чувств. Меню бранча состоит из вкусов со всего мира: здесь представлены Англия, Бельгия, Турция и Япония, всё это можно попробовать со вторника по воскресенье с 09:30 до 15:00.
Кафе Grenka, названное в честь славянских теплых хлебцев, предлагает завтраки в будние дни до 12:00, в выходные до 13:00. Помимо обычных утренних блюд, в кафе на Прянуском шоссе можно заказать и вкусные сырники.
Кафе Sesoon в районе Каламая ждёт проголодавшихся гостей с понедельника по пятницу, в эти дни завтрак подаётся с 8:00 до 11:00. Обширное утреннее меню включает каши, блюда из яиц, горячие бутерброды, фрукты, теплые пирожки и круассаны.
По выходным
Ресторан Rudolf в Кадриорге предлагает лучшие блюда современной французской и европейской кухонь. Бранчи проходят по субботам с 10:00 до 14:00 и по воскресеньям с 10:00 до 15:00. В меню есть несколько вкуснейших блюд: от французских тостов до омлета с трюфелем и от каши до блинчиков.
В центре города, на улице Кентманни, на нижнем этаже жилого дома располагается кафе-ресторан Peps, где по выходным проходят блинные утра, и они подаются с утра до вечера. Предлагаются блины как с соленой, так и со сладкой начинкой. В меню также можно найти омлет, который назван в честь любителей поспать подольше.
На территории бывшего завода Пыхьяла техас, быстро развивающегося нового городского пространства, по субботам с 12:00 до 17:00 едят бранчи в кафе Kopli Köök. В этом заведении с приятной атмосферой предлагаются традиционные блюда бранча и популярные завтраки, как местные, так и из других культур. Идея в том, чтобы всегда предлагать что-то новое и разнообразное.
Ресторан Mimosa, расположившийся на вилле с чарующим старым интерьером в районе Нымме, предлагает поздний завтрак по субботам с 12:00 до 15:00. В дополнение к яйцам, жареной картошке, бекону, рыбе и бобам в меню также есть сладкие блины.
А для особенно торжественного похода на бранч в воскресенье рекомендуем выбрать ресторан Mon Repos, который расположился в роскошной вилле на границе Кадриоргского парка. Ресторан открылся в этом же здании уже сто лет назад. Воскресные завтраки проходят здесь с 11:00 до 14:00, блюда сытные и вкусные, к примеру, стоит заказать блины, салат Ницца или французский суп буйабес.
Пивной ресторан Põhjala Tap Room, находящийся в квартале Ноблесснер, балует своих воскресных посетителей завтраками в течение всего дня. В меню есть много чего хорошего: от бейглов с начинкой из яиц и бекона до сладких блинчиков и вафель с курицей.
В кафе Fotografiska можно попробовать бранч по воскресеньям с 10:00 до 17:00. В меню как классические блюда, так и новые любимчики. Один раз в месяц, в воскресенье, бранч проходит в ресторане Fotografiska, который славится также своим панорамным видом на Старый город.
Также раз в месяц бранч проходит в находящемся в районе Нымме ресторане Paju Villa, который входит в сеть первоклассных ресторанов. Даты, время и меню можно найти на домашней странице ресторана, где можно забронировать и столик.
Бранчи в отелях по системе «шведский стол»
В ресторанах при отелях Tallink – Nero (Tallink Spa & Conference Hotel) и City Grill House (Tallink City Hotel) предлагают бранчи по воскресеньям с 12:00 до 15:00. Гостей радует богатый шведский стол, где каждый может съесть столько, сколько сможет. Также в цену входит игристое вино.
В ресторане Senso, при отеле Radisson Blu Hotel Olümpia, бранч предлагают по воскресеньям с 12:30 до 15:30. На шведском столе как холодные, так и горячие блюда, а также десерты. В цену входит приветственный напиток.
В ресторане MEKK, при отеле Radisson Collection Hotel, бранч накрывается раз в месяц в воскресенье. Буфет состоит из широкого выбора холодных и горячих блюд, точную информацию и даты можно найти на домашней странице ресторана.
Для гостей со специальной диетой
В микрорайоне Уус-Мааильм посреди местной суеты находится веганское кафе Kringel. Свое название кафе получило из-за праздничных кренделей, которые нужно заказывать заранее, но это также и потрясающее кафе для завтрака и бранча. Вне зависимости от времени там можно заказать каши, блины, смузи, горячие бутерброды, соленую и сладкую выпечку, а также различные кофейные напитки. Все предлагаемые продукты полностью растительного происхождения и поэтому являются хорошим выбором для всех людей, не употребляющих лактозу, молочные продукты и яйца.
Ресторан Kivi Paber Käärid, находящийся в Творческом городке Теллискиви, в свою очередь, предлагает безглютеновые завтраки. Двери ресторана открываются в полдень, и завтраки можно заказывать до вечера. Остальные блюда в ресторане тоже безглютеновые.
Как правило, таллиннские рестораны хорошо осведомлены о специальных диетах, и информация о самых распространенных из них указана в меню. Кроме того, не стесняйтесь обращаться за помощью к персоналу – многие блюда могут быть адаптированы к пожеланиям клиента.