Порадуйте свои вкусовые сосочки: завтраки и бранчи в Таллинне на любой вкус

Кафе Ristikheina – приятное заведение в старом деревянном доме в уютном районе Пельгулинн. Позавтракать можно в течение дня, вашему вниманию предлагаются каши, омлет, английский завтрак, мюсли и салат из гречки. Такой же выбор кафе Ristikheina предлагает и в торговом центре Ülemiste.

До определённого времени

В роскошном кафе итальянского ресторана Gianni на улице Jõe подают завтрак по будням до 12:00, а в выходные – до 14:00. В меню каша, блюда из яиц и тосты, а также блинчики с соленой или сладкой начинкой.

Заведение Päris, обосновавшееся в небоскребе на улице Маакри, в свою очередь восхищается Францией, представляя собой роскошное сочетание парижской пекарни, магазина деликатесов и ресторана. Здесь предлагают завтраки и бранчи во французском стиле. Среди прочего, здесь можно побаловать свои вкусовые рецепторы трюфелями, лобстерами и теплой выпечкой. Завтраки предлагаются по будням с 8:00 до 11:30, бранчи – по воскресеньям с 11:00 до 15:00.

Между центром города и районом Кадриорг находится уютное кафе Faehlmanni, где можно позавтракать по будням с 8:00 до 11:30, а в выходные с 10:00 до 14:00. Помимо привычных йогуртов, каш и яичных блюд, в меню также есть утренний врап с начинкой из яиц и ветчины, вкуснейшая шакшука и овсяная каша с беконом и пармезаном. По утрам выбор свежей выпечки в кафе особенно богат.