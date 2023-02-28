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СКОЛЬКО-СКОЛЬКО? ⟩ Брежнева и Меладзе выставили на продажу свой особняк

Limon.ee
Брежнева и Меладзе выставили на продажу свой особняк
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Вера Брежнева
Вера Брежнева Фото: Prokofyev Vyacheslav

Певица Вера Брежнева и ее супруг Константин Меладзе выставили на продажу свой подмосковный особняк в элитном поселке почти за 300 миллионов рублей.

По словам риелтора, занимающегося продажей объекта, сначала семейная пара хотела сдавать дом, но потом решила продать. Площадь трехэтажного особняка составляет 700 кв. м, он расположен на участке в 36 соток. Стоимость объекта – 299 миллионов рублей (3,75 миллионов евро).

Особняк находится в подмосковной Истре, в коттеджном поселке «Миллениум парк». В доме расположена гостиная с панорамными окнами и камином, кухня-столовая, четыре спальни, гараж, два санузла и мансарда. 

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