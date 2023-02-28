СКОЛЬКО-СКОЛЬКО? ⟩ Брежнева и Меладзе выставили на продажу свой особняк

По словам риелтора, занимающегося продажей объекта, сначала семейная пара хотела сдавать дом, но потом решила продать. Площадь трехэтажного особняка составляет 700 кв. м, он расположен на участке в 36 соток. Стоимость объекта – 299 миллионов рублей (3,75 миллионов евро).