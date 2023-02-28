ФОТО ИЗ ЗАЛА СУДА ⟩ Ранее судимый Роланд Ильвес отправлен за решетку

23 февраля в Харьюском уездном суде состоялось заседание, на котором Роланд Ильвес был обвинен в нанесении телесных повреждений, угрожающих жизни другого человека. Согласно решению суда, было доказано, что Ильвес поссорился с потерпевшим, в результате чего нанес ему ножевое ранение. Позже он затащил потерпевшего на пустырь и нанес ему еще несколько ударов, опасных для жизни.