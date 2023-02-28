Роланд Ильвес признал свою вину в суде, заявив, что на самом деле он не собирался убивать жертву, а вступил с потерпевшим в горячий спор и инцидент обострился, пишет Elu24.
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ФОТО ИЗ ЗАЛА СУДА ⟩ Ранее судимый Роланд Ильвес отправлен за решетку
Ранее судимый Роланд Ильвес отправлен за решетку
23 февраля в Харьюском уездном суде состоялось заседание, на котором Роланд Ильвес был обвинен в нанесении телесных повреждений, угрожающих жизни другого человека. Согласно решению суда, было доказано, что Ильвес поссорился с потерпевшим, в результате чего нанес ему ножевое ранение. Позже он затащил потерпевшего на пустырь и нанес ему еще несколько ударов, опасных для жизни.
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