В частности, намеки на соблазнения от представительниц прекрасного пола бывают малоэффективны, пишет Телепрограмма.
Говорить бессмысленно: названы женские намеки, которые мужчины никогда не понимают
Психотерапевт Татьяна Пуховская раскрыла пять самых распространенных женских намеков, которые мужчины никогда не понимают. По словам специалиста, довольно часто представительницы прекрасного пола используют намеки, когда что-то не хотят прямо говорить своим половинкам. Однако некоторые вещи произносить вслух совсем не имеет смысла — мужчина вряд ли увидит какой-то подтекст.
Сильный пол не понимает намеки на подарки и удовлетворение каких-либо потребностей. Особенно, как отметила эксперт, если они звучат в самом начале знакомства, во время конфетно-букетного периода.
Как это ни странно, но намеки на соблазнение чаще всего малоэффективны. В частности, если они сделаны с помощью откровенной одежды. Чаще всего женщины таким образом наслаждаются собой и хотят слышать фразы, как они прекрасны. А мужчины при виде прелестей улавливает сигнал, что пора переходить к интиму.
Пуховская посоветовала женщинам отказаться от намеков, связанных с финансами. Так, попытка заплатить за себя при первом свидании может восприниматься как акт неуместного «феминизма». Часто это только пугает мужчин, пишет MarieClaire.
Обиженные реакции делают вас ребенком в глазах партнера. Если вы привыкли демонстративно надувать губы, строить глазки или отворачиваться в сторону, топать ножкой, по-детски уходя от проблемы, то есть вероятность, что мужчина не станет воспринимать вас всерьез.
Также женщинам нужно забыть о намеках в стиле «ты же понимаешь, о чем я?». Часто мужчины просто по инерции отвечают согласием. Но на самом деле вы просто выбили его из колеи и поставили в неудобное положение.