Кто стерва, кто милашка: определяем характер женщины по длине ее волос и прическе

Думаете, что девушки просто так выбирают себе цвет волос и причёску? Очень ошибаетесь. Даже если, сидя в салоне красоты, представительница прекрасного пола листает журнальчик и неожиданно начинает восторженно показывать мастеру картинку и говорить, что хочет теперь выглядеть так же, это неспроста. Небольшая заслуга фотографа и модели по волосам тут есть, но основная причина, почему образ «зацепил», - женщина нашла отражение себя. Откажемся от стереотипов о том, что блондинки дуры, а рыжие - стервы. Всё работает немного сложнее. Но как именно?

Как цвет волос отражает характер женщины

Если отбросить стереотипы, то, присмотревшись к оттенку на волосах девушки, можно кое-что понять о её характере и эмоциональном интеллекте. Например, дамочки, кто контрастно и часто меняет цвета, оказываются личностями-хамелеонами. Они не только скрытные, но ещё и умеют приспосабливаться к любым обстоятельствам, маскируя себя настоящую. А что же до тех дам, кто традиционно носит оттенки одной цветовой гаммы?

Характер блондинки. Если видите барышню со светлыми волосами — крашенными или натуральными - и думать забудьте о том, чтобы повесить на неё ярлык «глупая». Перед вами женщина открытая и достаточно эмоциональная, чаще всего общительная. К тому же и у блондинок обычно очень сильно развита эмпатия — именно они считаются самыми чувствительными и сострадательными людьми.