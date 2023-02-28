Адель выходит замуж: что известно об избраннике певицы

Теперь, когда еще пара-тройка статуэток в кармане, 34-летняя Адель начинает новый жизненный этап.

Сегодня стало известно, что певица помолвлена! Об этом сообщил портал Deux Moi, отметив, что информация «из очень надежного источника». Избранник британской селебрити – Рич Пол, роман с которым она рассекретила еще в 2021 году. Адель признавалась, что такой счастливой, как с ним, не была никогда.

Адель и Рич Пол. Фото: Kyle Terada

Известно, что будущему мужу певицы сейчас 41 год. Рич – один из лучших спортивных агентов NBA: с ним работали такие звезды баскетбола, как Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, Бен Симмонс и Джон Уолл. В 2020 году Рич вошел в список 10 самых влиятельных спортивных агентов мира по версии Forbes – тогда он занял девятое место в списке.

Адель и Рич Пол. Фото: KEVORK DJANSEZIAN

Поклонники о помолвке любимой певицы догадывались. Особенно внимательные не раз замечали на ее безымянном пальце массивное кольцо с огромным бриллиантом. Однако ни сама пара, ни представители влюбленных не комментировали ни слухи, ни уже подтвержденную источником новость.