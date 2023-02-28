После съемок в культовом ситкоме «Друзья» голливудская актриса снялась еще в десятке фильмов и сериалов. И, надо сказать, достаточно успешно, пишет super.ru.
Звезда «Друзей» приостанавливает актерскую карьеру из-за страшного диагноза
В этом году 51-летнюю Кристину Эпплгейт номинировали за роль вдовы в комедийном сериале «Мертв для меня» на кинопремию SAG Awards. Несмотря на то что победу селебрити уступила коллеге по цеху Джин Смарт, на этой церемонии она определенно была в центре внимания.
Прямо перед церемонией экранная Эми Грин объявила Los Angeles Times о том, что приостанавливает карьеру из-за проблем со здоровьем. «Это будет мое последнее шоу, на котором меня, возможно, наградят, это важно для меня. Сейчас я не могу представить, что встану в пять утра и проведу от 12 до 14 часов на съемочной площадке. На данный момент у меня такой возможности нет», - призналась она.
Кристина Эпплгейт с 12-летней дочерью Сэди Грейс Ленобл Фото: Getty Images
В августе 2021 года, во время съемок сериала, звезде диагностировали рассеянный склероз. Кристине даже пришлось взять пятимесячный перерыв в съемках, чтобы пройти лечение. «Были времена, когда я не могла продолжать сниматься и говорила: "Я не могу, мы должны сделать перерыв, мне нужно полчаса"», — вспомнила актриса.
Благо Кристина крест на себе не ставит. Параллельно съемкам она озвучивала мультфильмы — этим планирует заниматься и после завершения актерской карьеры. «Я делаю тонну озвучек, чтобы заработать немного денег и быть уверенной в том, что моя дочь накормлена и у нас есть крыша над головой», — пошутила обладательница премии «Эмми». К слову, в ноябре 2022 года у Кристины появилась собственная звезда на голливудской Аллее славы — теперь завершить дело своей жизни не так грустно.