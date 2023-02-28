Звезда «Друзей» приостанавливает актерскую карьеру из-за страшного диагноза

В этом году 51-летнюю Кристину Эпплгейт номинировали за роль вдовы в комедийном сериале «Мертв для меня» на кинопремию SAG Awards. Несмотря на то что победу селебрити уступила коллеге по цеху Джин Смарт, на этой церемонии она определенно была в центре внимания.

Прямо перед церемонией экранная Эми Грин объявила Los Angeles Times о том, что приостанавливает карьеру из-за проблем со здоровьем. «Это будет мое последнее шоу, на котором меня, возможно, наградят, это важно для меня. Сейчас я не могу представить, что встану в пять утра и проведу от 12 до 14 часов на съемочной площадке. На данный момент у меня такой возможности нет», - призналась она.

Кристина Эпплгейт с 12-летней дочерью Сэди Грейс Ленобл Фото: Getty Images

В августе 2021 года, во время съемок сериала, звезде диагностировали рассеянный склероз. Кристине даже пришлось взять пятимесячный перерыв в съемках, чтобы пройти лечение. «Были времена, когда я не могла продолжать сниматься и говорила: "Я не могу, мы должны сделать перерыв, мне нужно полчаса"», — вспомнила актриса.