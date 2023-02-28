Размахивал ногами и показывал гениталии: в Сеть «слили» эротические танцы генерала РФ

«Ярый ценитель минских ресторанов и женщин генерал Матовников любит перекладывать ответственность за принятие решений на подчиненных ему офицеров. Генерал больше увлечен созданием такого видеоконтента для своих подруг. Россия отправила в поддержку Александра Григорьевича «лучших» представителей генералитета», - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как генерал Матовников демонстрирует на видео свои гениталии и размахивает ногами в эротическом танце. Путинский генерал женат, но якобы записывает интимные видео для своих любовниц. По открытым данным, герой РФ Матовников женат во второй раз. У него есть дети от первого и второго брака. Звание «героя РФ» генерал Матовников получил за террор в Сирии. Неизвестно, кому посвящено это интимное видео, но оно появилось после взрывов на белорусском аэродроме «Мачулищи». Уничтожен российский ДРЛО. За это отвечает лично Матовников.