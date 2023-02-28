НЕВЕРОЯТНО! ⟩ Анна Кошмал ошеломила Сеть: она становится вверх ногами и в воздухе опускает ноги вниз

Украинская актриса Анна Кошмал продолжает хвастаться своими умениями в йоге. Ранее артистке удалось войти в ширшасану, а сейчас она поднялась в асану восьми узлов.

Своими достижениями знаменитость поделилась в Инстаграме. Анна опубликовала видео, где становится вверх ногами и в воздухе опускает ноги вниз. «Уже легче стою на руках, ищу теперь равновесие. И наконец-то поднимаюсь в асану восьми узлов, и уже не так трясет и качает. Раньше даже оторваться не могла от пола», - написала знаменитость.