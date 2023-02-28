Министр обороны Эстонии Ханно Певкур во время визита в Киев спел вместе с лидером украинской группы «Шабля» Вовой Гейзером их хит «Браття українці».
Министр обороны Эстонии Певкур спел хит «Браття українці» вместе с фронтменом группы «Шабля»
Министр обороны Эстонии Певкур спел хит «Браття українці» вместе с фронтменом группы «Шабля»
Видео опубликовано на YouTube-канале коллектива 27 февраля, сообщает gordonua.com.
Певкур прибыл в Украину с очередным визитом 26 февраля. Он заявил о новом пакете военной помощи Украине.
Композиция «Браття українці» была написана в 2014 году Вовой Гейзером.