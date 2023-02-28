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Министр обороны Эстонии Певкур спел хит «Браття українці» вместе с фронтменом группы «Шабля»

Limon.ee
Министр обороны Эстонии Певкур спел хит «Браття українці» вместе с фронтменом группы «Шабля»
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Ханно Певкур.
Ханно Певкур. Фото: Madis Veltman

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур во время визита в Киев спел вместе с лидером украинской группы «Шабля» Вовой Гейзером их хит «Браття українці».

Видео опубликовано на YouTube-канале коллектива 27 февраля, сообщает gordonua.com.

Певкур прибыл в Украину с очередным визитом 26 февраля. Он заявил о новом пакете военной помощи Украине.

Композиция «Браття українці» была написана в 2014 году Вовой Гейзером.

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