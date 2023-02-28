А ВЫ ЭТО ВИДЕЛИ? ⟩ Небо Таллинна снова окрасилось в потрясающие цвета

В ночь на сегодняшний день жители Таллинна смогли наблюдать удивительное явление - северное сияние. Небо над городом окрасилось в зеленоватые оттенки, создавая необычную атмосферу и привлекая взгляды всех, кто увидел это явление. Северное сияние - это незабываемый опыт, который стоит увидеть хотя бы раз в жизни.