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А ВЫ ЭТО ВИДЕЛИ? ⟩ Небо Таллинна снова окрасилось в потрясающие цвета

Limon.ee
Небо Таллинна снова окрасилось в потрясающие цвета
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Северное сияние.
Северное сияние. Фото: Антон Парфентьев

В ночь на сегодняшний день жители Таллинна смогли наблюдать удивительное явление - северное сияние. Небо над городом окрасилось в зеленоватые оттенки, создавая необычную атмосферу и привлекая взгляды всех, кто увидел это явление. Северное сияние - это незабываемый опыт, который стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

Наблюдать за северным сиянием - это уникальный и захватывающий опыт, который оставляет незабываемые впечатления. Такие явления случаются не так часто, поэтому важно успеть увидеть его, если появляется возможность.

У жителей Эстонии вчера ночью была уникальная возможность своими собственными глазами увидеть это редкое для нашего региона явление.

Смотри, какие кадры сделали эстоноземельцы.

Ирина Зотова в группе Facebook «Копли» выложила потрясающие кадры ярко-зеленого неба Таллинна.

Северное сияние.
Северное сияние. Фото: Ирина Зотова

Политик Раймонд Кальюлайд тоже смог запечатлеть волшебный момент.

Латвия тоже делится кадрами невероятной красоты.

Северное сияние.
Северное сияние. Фото: Антон Парфентьев
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