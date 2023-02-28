В ночь на сегодняшний день жители Таллинна смогли наблюдать удивительное явление - северное сияние. Небо над городом окрасилось в зеленоватые оттенки, создавая необычную атмосферу и привлекая взгляды всех, кто увидел это явление. Северное сияние - это незабываемый опыт, который стоит увидеть хотя бы раз в жизни.
А ВЫ ЭТО ВИДЕЛИ? ⟩ Небо Таллинна снова окрасилось в потрясающие цвета
Небо Таллинна снова окрасилось в потрясающие цвета
Наблюдать за северным сиянием - это уникальный и захватывающий опыт, который оставляет незабываемые впечатления. Такие явления случаются не так часто, поэтому важно успеть увидеть его, если появляется возможность.
У жителей Эстонии вчера ночью была уникальная возможность своими собственными глазами увидеть это редкое для нашего региона явление.
Смотри, какие кадры сделали эстоноземельцы.
Ирина Зотова в группе Facebook «Копли» выложила потрясающие кадры ярко-зеленого неба Таллинна.
Политик Раймонд Кальюлайд тоже смог запечатлеть волшебный момент.
Латвия тоже делится кадрами невероятной красоты.
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