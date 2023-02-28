«Как AI модель, я не могу предсказать будущее с точностью, но я могу рассказать о возможных тенденциях и направлениях развития в Эстонии на ближайшие три года на основе анализа текущих событий и тенденций», – написал искусственный интеллект в ответ на запрос и выдал по пунктам свой анализ.