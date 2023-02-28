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ЭТО РАСИЗМ ⟩ Рецепт в эстонской кулинарной книге шокировал молодых людей в TikTok

Sten Talivee
Рецепт в эстонской кулинарной книге шокировал молодых людей в TikTok
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Фото: Jaan Heinmaa / Hele-Mai Alamaa / Elu24 Kollaaž

Видеоролик с кулинарной книгой «Мальчики на кухне» Алвара Андреса Виркуса и Лии Виркус стал вирусным в социальных сетях. На первый взгляд, видео может показаться рецептом, но на самом деле оно привлекает внимание с другой точки зрения.

В редакцию Elu24 обратился обеспокоенная читательница, которая заметила на платформе TikTok видеоролик кулинарной книги «Мальчики на кухне», изданной в Эстонии, и, по ее мнению, разжигающий расизм.

«Я не могла поверить своим глазам, что шоколадный торт нужно ассоциировать с чернокожими людьми. Это глупо и расизм! Сейчас 2023 год, неужели такая книга все еще есть на полках наших книжных магазинов?» - задается вопросом читательница, пожелавшая остаться неизвестной.

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