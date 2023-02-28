ЭТО РАСИЗМ ⟩ Рецепт в эстонской кулинарной книге шокировал молодых людей в TikTok

Видеоролик с кулинарной книгой «Мальчики на кухне» Алвара Андреса Виркуса и Лии Виркус стал вирусным в социальных сетях. На первый взгляд, видео может показаться рецептом, но на самом деле оно привлекает внимание с другой точки зрения.