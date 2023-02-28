Видеоролик с кулинарной книгой «Мальчики на кухне» Алвара Андреса Виркуса и Лии Виркус стал вирусным в социальных сетях. На первый взгляд, видео может показаться рецептом, но на самом деле оно привлекает внимание с другой точки зрения.
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ЭТО РАСИЗМ ⟩ Рецепт в эстонской кулинарной книге шокировал молодых людей в TikTok
Рецепт в эстонской кулинарной книге шокировал молодых людей в TikTok
В редакцию Elu24 обратился обеспокоенная читательница, которая заметила на платформе TikTok видеоролик кулинарной книги «Мальчики на кухне», изданной в Эстонии, и, по ее мнению, разжигающий расизм.