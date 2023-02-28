ФОТО И ВИДЕО ⟩ Неприлично богата: как выглядит кошка, заработавшая 100 миллионов долларов

Кошка Нала, которая живет в Лос-Анджелесе, может похвастаться 4,5 млн подписчиков в Instagram, званием TikToker года и состоянием в $100 млн долларов. О достижениях своей любимицы рассказала ее владелица Пуки, настоящее имя которой Варисири Матачиттифан, в эфире This Morning, пишет Daily Mail.

По словам женщины, Налу она увидела во время посещения приюта для животных. В животное Пуки влюбилась с первого взгляда и сразу же решила забрать ее домой. В 2012 году у кошки появилась своя страница в Instagram, которая очень быстро стала набирать популярность, а Варисири превратила ведение аккаунта в постоянную работу, благодаря чему количество подписчиков продолжает расти.

«Я думаю, что она была самой первой кошкой в Интернете, которая выдавала себя за себя, как будто она говорила, и я думаю, что это одна из причин, по которой людям это понравилось, это создало ее личность, и она просто действительно милая», – поделилась она секретом.

За более чем 10 лет животное, которое является смесью сиамской породы и табби, создала собственную марку корма для кошек, мерч и линейку других товаров, что в конечном итоге принесло ей $100 млн.

Нала в настоящее время является рекордсменом Гиннеса по количеству подписчиков на кошку в Instagram, и она выиграла конкурс «TikToker года», обойдя четырех человек.