«Запомните на всю жизнь, потому что эта история - урок для всех!» - говорит близкий друг человека, чья машина загорелась на Ярвевана-теэ.
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ОХВАЧЕННЫЙ ПЛАМЕНЕМ МУЖЧИНА БЕЖАЛ ПО ДОРОГЕ ⟩ Ближайший источник: машина загорелась, потому что в ней взорвалась канистра
Ближайший источник: машина загорелась, потому что в ней взорвалась канистра
На прошлой неделе мы сообщали о том, как утром 20 февраля, примерно в 7.30, люди заметили на Ярвевана-теэ в Таллинне горящий автомобиль и убегающего от него объятого пламенем водителя. По словам очевидцев, машина горела изнутри и двигалась сама по себе.