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ОХВАЧЕННЫЙ ПЛАМЕНЕМ МУЖЧИНА БЕЖАЛ ПО ДОРОГЕ ⟩ Ближайший источник: машина загорелась, потому что в ней взорвалась канистра

Крислин Метсанурм
, репортер
Ближайший источник: машина загорелась, потому что в ней взорвалась канистра
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На Ярвевана-теэ загорелся автомобиль.
На Ярвевана-теэ загорелся автомобиль. Фото: Sander Saarm

«Запомните на всю жизнь, потому что эта история - урок для всех!» - говорит близкий друг человека, чья машина загорелась на Ярвевана-теэ.

На прошлой неделе мы сообщали о том, как утром 20 февраля, примерно в 7.30, люди заметили на Ярвевана-теэ в Таллинне горящий автомобиль и убегающего от него объятого пламенем водителя. По словам очевидцев, машина горела изнутри и двигалась сама по себе.

Теперь, спустя неделю, с Elu24 связался человек, близкий к пострадавшему, который рассказал, что машина загорелась из-за пролитого в салоне бензина. «Клиент Volkswagen Tiguan, получивший ожоги, наполнил бензином канистру для стеклоомывателя», - сказал мужчина, добавив, что пострадавший заехал на заправку Circle K, чтобы заправиться перед началом поездки. 

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