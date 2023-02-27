ОХВАЧЕННЫЙ ПЛАМЕНЕМ МУЖЧИНА БЕЖАЛ ПО ДОРОГЕ ⟩ Ближайший источник: машина загорелась, потому что в ней взорвалась канистра

На прошлой неделе мы сообщали о том, как утром 20 февраля, примерно в 7.30, люди заметили на Ярвевана-теэ в Таллинне горящий автомобиль и убегающего от него объятого пламенем водителя. По словам очевидцев, машина горела изнутри и двигалась сама по себе.