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Известная эстонская телеведущая улетела на день рождения за океан: как отмечает?

Limon.ee
Известная эстонская телеведущая улетела на день рождения за океан: как отмечает?
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Кейли Сюкияйнен
Кейли Сюкияйнен Фото: Kanal 2

Свой день рождения топовая эстонская телеведущая Кейли Сюкияйнен отмечает в Нью-Йорке.

27 февраля блистательная ведущая Кейли Сюкияйнен празднует свой 32-й день рождения! В Инстаграме Кейли поделилась с подписчиками замечательными фотографиями из своего путешествия. «День рождения с сюрпризом в Нью-Йорке», - написала она.

Из публикций в соцсетях понятно, что красотка провела в США целую неделю. «Большие и теплые объятия всем, кто вспомнил меня сегодня».

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