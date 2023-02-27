Известная эстонская телеведущая улетела на день рождения за океан: как отмечает?

27 февраля блистательная ведущая Кейли Сюкияйнен празднует свой 32-й день рождения! В Инстаграме Кейли поделилась с подписчиками замечательными фотографиями из своего путешествия. «День рождения с сюрпризом в Нью-Йорке», - написала она.