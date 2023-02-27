Свой день рождения топовая эстонская телеведущая Кейли Сюкияйнен отмечает в Нью-Йорке.
Известная эстонская телеведущая улетела на день рождения за океан: как отмечает?
Известная эстонская телеведущая улетела на день рождения за океан: как отмечает?
27 февраля блистательная ведущая Кейли Сюкияйнен празднует свой 32-й день рождения! В Инстаграме Кейли поделилась с подписчиками замечательными фотографиями из своего путешествия. «День рождения с сюрпризом в Нью-Йорке», - написала она.
Из публикций в соцсетях понятно, что красотка провела в США целую неделю. «Большие и теплые объятия всем, кто вспомнил меня сегодня».
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