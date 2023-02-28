Мать шестерых детей возненавидели в Сети за то, как она кормит своих детей: что она ответила

Мама шестерых детей ответила недоброжелателям, которые критикуют ее за то, что она дает своим детям полуфабрикаты и замороженную еду. Она настаивает на том, что самое главное - это то, что их кормят.

Эмма Уильямс регулярно публикует видео о своей насыщенной семейной жизни в TikTok и регулярно сталкивается с критикой со стороны людей, осуждающих ее стиль воспитания.

Недавно мама шестерых детей загрузила в TikTok видео, в котором она накормила ужином пятерых из шести своих детей. На опубликованных кадрах можно увидеть, как женщина готовит куриные оладьи, картофельные чипсы и спагетти.

«Давайте приготовим ужин для моих детей», - заявила Эмма.

Это видео вызвало шквал критики в Сети. Люди были возмущены, что маленькие дети едят полуфабрикаты.

«Трудно ли приготовить нормальную еду?», «Наверное, им надоело одно и то же дерьмо каждый день», - писали недовольные пользователи Сети.

Но были и те, кто хвалил маму за то, что она говорит правду. «Пока у них есть еда в животах, какая разница, что они едят», «Это сытная теплая еда, некоторые дети даже этого не понимают», «Иногда лучшие блюда приходят из морозилки! Полный животик - счастливый животик», - писали в комментариях под видео.

Несмотря на споры, Эмма продолжает публиковать видео о своей насыщенной семейной жизни.