Женщина показала, чем кормит своих малышей, но видео вызвало шквал критики в Сети, пишет glavred.info.
Мать шестерых детей возненавидели в Сети за то, как она кормит своих детей: что она ответила
Мама шестерых детей ответила недоброжелателям, которые критикуют ее за то, что она дает своим детям полуфабрикаты и замороженную еду. Она настаивает на том, что самое главное - это то, что их кормят.
Эмма Уильямс регулярно публикует видео о своей насыщенной семейной жизни в TikTok и регулярно сталкивается с критикой со стороны людей, осуждающих ее стиль воспитания.
Недавно мама шестерых детей загрузила в TikTok видео, в котором она накормила ужином пятерых из шести своих детей. На опубликованных кадрах можно увидеть, как женщина готовит куриные оладьи, картофельные чипсы и спагетти.
«Давайте приготовим ужин для моих детей», - заявила Эмма.
Это видео вызвало шквал критики в Сети. Люди были возмущены, что маленькие дети едят полуфабрикаты.
«Трудно ли приготовить нормальную еду?», «Наверное, им надоело одно и то же дерьмо каждый день», - писали недовольные пользователи Сети.
Но были и те, кто хвалил маму за то, что она говорит правду. «Пока у них есть еда в животах, какая разница, что они едят», «Это сытная теплая еда, некоторые дети даже этого не понимают», «Иногда лучшие блюда приходят из морозилки! Полный животик - счастливый животик», - писали в комментариях под видео.
Несмотря на споры, Эмма продолжает публиковать видео о своей насыщенной семейной жизни.
@emmawill2014 Let’s dish up my kids dinner 🥘 #fypシ #fyp #dinner #whatmykidseatfordinner #food #foodie #trending #viral ♬ original sound - 🔥Emma🔥