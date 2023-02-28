Я люблю тебя, пока слышны взрывы: Милла Йовович тронула стихотворением о войне в Украине

Легендарная голливудская актриса (звезда «Пятого элемента» и франшизы «Обитель зла») и уроженка Киева Милла Йовович присоединилась к благотворительному арт-проекту Love letters to Ukraine («Любовные письма к Украине»). Специально для него она на камеру в Instagram прочла трогательное стихотворение о войне, которая Россия развязала против Украины.

«Моя Родина плачет слезами дыма и пепла / Ее мужчины искусно сражаются с истинной верой / Так много сердец, так много женщин разорвано на куски / мужей, детей, кошек и занавесок, взорванных квартир / Окна, тарелки и чайные чашки, этика и идеалы, / бомбардируемые звуками ракет, приземляющихся у дверей / Тела их мужчин, героев / Их запах, их прикосновения, их знакомые голоса, / шепчущие слова отчаянного утешения и вечной любви / Оторванные, может на время, а может навсегда / Я люблю тебя. Яростно прошептал на ухо любимой / Я люблю тебя, – яростно шептал ветер / Когда стрельба и кровь заливает все и вся / Я люблю тебя, Украина / Я люблю тебя, пока в моих ушах слышны взрывы» – примерно так переводится стихотворение, которое прочитала Йовович.