Известную модель убили и расчленили с холодящей душу жестокостью

28-летняя китайская модель Эбби Чой была найдена расчлененной в загородном доме в Тай По, одном из районов Гонконга, в четверг, 23 февраля. В среду ее семья заявила в полицию - со вторника Эбби не выходила на связь.

В квартире, арендованной бывшим свекром модели за несколько недель до убийства, были обнаружен пила и мясорубка, которыми разделывали тело жертвы, на плите стояли две кастрюли с человеческими останками. Ноги Чой полиция нашла в холодильнике.

Голову Эбби нашли лишь в воскресенье, поиск остальных частей тела (части торса и руки) продолжается. На месте преступления была обнаружена сумочка модели, в которой было удостоверение личности и кредитные карты на ее имя. Об это говорится в репортаже HKIBC English News.

По подозрению в жестоком убийстве арестованы бывший муж Чой Александр Кванг, его родители и брат. Полиция предполагает, что расправа над моделью была запланированной: ее бывший свекр снял квартиру в Тай По за несколько недель до убийства, она была плохо меблированной, в ней не было даже кроватей, а окна были заклеены пленкой.

Также в пользу теории о запланированной расправе играет и тот факт, что Александр Кванг, главный подозреваемый в убийстве Эбби Чой, был задержан при попытке сбежать из Гонконга на моторной лодке.

Главным мотивом Кванга называют финансовый вопрос. "Мы полагаем, что у жертвы и семьи ее бывшего мужа было много финансовых споров, связанных с огромными суммами денег. Кто-то был недоволен тем, как жертва распорядилась своими активами, что стало мотивом для убийства", - цитирует суперинтенданта полиции Алана Чанга издание ВВС.