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ВИДЕО ⟩ Ким Кардашьян развеселила Сеть: звезда поднимется по лестнице в слишком узкой юбке

Limon.ee
Ким Кардашьян развеселила Сеть: звезда поднимется по лестнице в слишком узкой юбке
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Ким Кардашьян
Ким Кардашьян Фото: Cinzia Camela / IPA/SIPA

Бизнесвумен чуть не упала, пока поднималась по лестнице, пишет tsn.ua.

Звезда американских реалити-шоу и бизнесвумэн Ким Кардашьян любит появляться в эффектных образах.

На днях знаменитость ошеломила фанатов стильным образом от Dolce & Gabbana на презентации новой коллекции бренда. Ким была одета в короткий топ и макси юбку красного цвета. Наряд звезды был полностью украшен красными камнями.

Образ Кардашьян действительно получился эффективным. Да и не менее ошеломляющим оказалось то, как Ким передвигается в этом наряде.

Так, после вечеринки в Сети завирусилось видео, на котором бизнесвумен пытается подняться по лестнице в этой красивой, но очень узкой юбке. Кардашьян едва передвигала ноги и, держась за стены, пыталась пройти небольшую дистанцию по лестнице.

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