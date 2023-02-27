ВИДЕО ⟩ Ким Кардашьян развеселила Сеть: звезда поднимется по лестнице в слишком узкой юбке

На днях знаменитость ошеломила фанатов стильным образом от Dolce & Gabbana на презентации новой коллекции бренда. Ким была одета в короткий топ и макси юбку красного цвета. Наряд звезды был полностью украшен красными камнями.

Образ Кардашьян действительно получился эффективным. Да и не менее ошеломляющим оказалось то, как Ким передвигается в этом наряде.

Так, после вечеринки в Сети завирусилось видео, на котором бизнесвумен пытается подняться по лестнице в этой красивой, но очень узкой юбке. Кардашьян едва передвигала ноги и, держась за стены, пыталась пройти небольшую дистанцию по лестнице.