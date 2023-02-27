Володина назвала два знака Зодиака, которых продвинут на работе: коллеги ахнут от удивления
Володина назвала два знака Зодиака, которых продвинут на работе: коллеги ахнут от удивления
Астролог Василиса Володина предрекла Близнецам и Весам продвижение на работе. Они многого добьются на профессиональном поприще.
Близнецы получат интересные профессиональные предложения, которые повысят их уровень дохода. Астролог рекомендовала заниматься им общественной деятельностью, которая и продвинет их в карьере.
Весам светят удачные деловые переговоры. Вероятны интересные поездки, которые доставят представителям знака Зодиака немало удовольствия.