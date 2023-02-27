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«Это просто отвратительно. У меня случилась истерика». Упаковка шоколада Kalev возмущает жителей Эстонии

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Александра Юрман
, Репортер Elu24
«Это просто отвратительно. У меня случилась истерика». Упаковка шоколада Kalev возмущает жителей Эстонии
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На упаковке шоколада Kalev указано, сколько вам нужно тренироваться, чтобы сжечь калории, полученные со съеденными конфетами.
На упаковке шоколада Kalev указано, сколько вам нужно тренироваться, чтобы сжечь калории, полученные со съеденными конфетами. Фото: Erakogu / Elu24 kollaaž

«Почему я не могу спокойно поесть шоколад? Почему я должен чувствовать себя виноватым из-за того, что потребляю калории?» В социальных сетях развернулась острая дискуссия по поводу упаковки конфет Mesikäpp, фирмы Kalev, где указано, сколько нужно тренироваться, чтобы сжечь калории, полученные со съеденной конфетой, пишет Elu24. «Конечно, мы не выступаем за подсчет килокалорий или чувство вины из-за съеденного сладкого», – объясняет Kalev.

1 конфета = 55 приседаний; 1 кусочек = 2 минуты бега; 1 вафля = 12 минут бега; 1 конфета = 70 приседаний – так Kalev рекламирует свои сладости Mesikäpp.

«Когда я ем шоколад, на упаковке которого говорится, что мне нужно бежать четверть часа, чтобы сжечь наеденные калории, я чувствую, что есть его – это наказание. Простите, но это не нормальная реклама», – выразила недовольство Миа Мария в Twitter.

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