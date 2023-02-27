«Почему я не могу спокойно поесть шоколад? Почему я должен чувствовать себя виноватым из-за того, что потребляю калории?» В социальных сетях развернулась острая дискуссия по поводу упаковки конфет Mesikäpp, фирмы Kalev, где указано, сколько нужно тренироваться, чтобы сжечь калории, полученные со съеденной конфетой, пишет Elu24. «Конечно, мы не выступаем за подсчет килокалорий или чувство вины из-за съеденного сладкого», – объясняет Kalev.
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«Это просто отвратительно. У меня случилась истерика». Упаковка шоколада Kalev возмущает жителей Эстонии
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«Это просто отвратительно. У меня случилась истерика». Упаковка шоколада Kalev возмущает жителей Эстонии
1 конфета = 55 приседаний; 1 кусочек = 2 минуты бега; 1 вафля = 12 минут бега; 1 конфета = 70 приседаний – так Kalev рекламирует свои сладости Mesikäpp.