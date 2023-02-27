«Это просто отвратительно. У меня случилась истерика». Упаковка шоколада Kalev возмущает жителей Эстонии

На упаковке шоколада Kalev указано, сколько вам нужно тренироваться, чтобы сжечь калории, полученные со съеденными конфетами.

«Почему я не могу спокойно поесть шоколад? Почему я должен чувствовать себя виноватым из-за того, что потребляю калории?» В социальных сетях развернулась острая дискуссия по поводу упаковки конфет Mesikäpp, фирмы Kalev, где указано, сколько нужно тренироваться, чтобы сжечь калории, полученные со съеденной конфетой, пишет Elu24. «Конечно, мы не выступаем за подсчет килокалорий или чувство вины из-за съеденного сладкого», – объясняет Kalev.