Эти продукты вызывают привыкание и сильную зависимость: будьте с ними осторожнее

Обычно всё самое вкусное - вредное. Может, именно поэтому и возникает такой соблазн полакомиться «запрещёнкой»? Но, если без шуток, некоторые вкусняшки действительно способны вызвать привыкание и даже зависимость. Состав подобран таким образом, что есть их хочется всё больше и больше. Эти продукты очень даже легко подсаживают на иглу гастрономического наслаждения, пишет Лайф.

Легко подсесть на чипсы и другие снеки