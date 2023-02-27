Тем, кто считает, что живет не своей жизнью и не знает, как начать жить так, как хочется, психолог Лабковский заявляет: «На самом деле, это очень просто. Единственное, что мешает, - страх нести ответственность, если ваши желания будут не такими, как у всех».
Михаил Лабковский объяснил, как начать жить так, как вам хочется
Лабковский считает, что уважающий себя человек всегда доверяет своему «хочу». И его не волнует, если оно не совпадает с общепринятым «надо». Ну а чтобы жить так, как вы хотите, нужно:
1. уважать свой выбор и свои решения
2. Не спрашивать мнения окружающих
Ни о чем. Сами решайте, какую квартиру, машину, работу или прическу выбрать. Не понравится - поменяете. Это касается и выбора партнера. Это вам с этим человеком жить и строить семью, а не вашей подруге, коллеге, бабушке или соседке. Так какая разница, что они об этом человеке думают?
3. Сесть и подумать, что доставляет вам удовольствие
Отвечать честно, даже если кажется, что ваши желания странные и не такие, как у всех. Нравится плести ковры, играть на гуслях, коллекционировать резиновых уточек? Ну и наплевать, если окружающие считают, что это «некруто», «нестильно», «нелепо» и т.д. Занимайтесь любимым делом в свое удовольствие.