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Михаил Лабковский объяснил, как начать жить так, как вам хочется

Limon.ee
Михаил Лабковский объяснил, как начать жить так, как вам хочется
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Михаил Лабковский в Таллинне
Михаил Лабковский в Таллинне Фото: Konstantin Sednev

Тем, кто считает, что живет не своей жизнью и не знает, как начать жить так, как хочется, психолог Лабковский заявляет: «На самом деле, это очень просто. Единственное, что мешает, - страх нести ответственность, если ваши желания будут не такими, как у всех».

Лабковский считает, что уважающий себя человек всегда доверяет своему «хочу». И его не волнует, если оно не совпадает с общепринятым «надо». Ну а чтобы жить так, как вы хотите, нужно:

1. уважать свой выбор и свои решения

Точно так же, как вы уважаете выбор других людей. Если устали на работе и хотите провести тихие выходные дома, так и сделайте. Не бойтесь отказать друзьям, которые зовут вас на вечеринку или в бар. Это ваша жизнь и ваше время, пишет super.ru.

2. Не спрашивать мнения окружающих

Ни о чем. Сами решайте, какую квартиру, машину, работу или прическу выбрать. Не понравится - поменяете. Это касается и выбора партнера. Это вам с этим человеком жить и строить семью, а не вашей подруге, коллеге, бабушке или соседке. Так какая разница, что они об этом человеке думают?

3. Сесть и подумать, что доставляет вам удовольствие

Отвечать честно, даже если кажется, что ваши желания странные и не такие, как у всех. Нравится плести ковры, играть на гуслях, коллекционировать резиновых уточек? Ну и наплевать, если окружающие считают, что это «некруто», «нестильно», «нелепо» и т.д. Занимайтесь любимым делом в свое удовольствие.

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