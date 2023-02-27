Михаил Лабковский объяснил, как начать жить так, как вам хочется

Лабковский считает, что уважающий себя человек всегда доверяет своему «хочу». И его не волнует, если оно не совпадает с общепринятым «надо». Ну а чтобы жить так, как вы хотите, нужно:

1. уважать свой выбор и свои решения

Точно так же, как вы уважаете выбор других людей. Если устали на работе и хотите провести тихие выходные дома, так и сделайте. Не бойтесь отказать друзьям, которые зовут вас на вечеринку или в бар. Это ваша жизнь и ваше время, пишет super.ru.

2. Не спрашивать мнения окружающих

Ни о чем. Сами решайте, какую квартиру, машину, работу или прическу выбрать. Не понравится - поменяете. Это касается и выбора партнера. Это вам с этим человеком жить и строить семью, а не вашей подруге, коллеге, бабушке или соседке. Так какая разница, что они об этом человеке думают?

3. Сесть и подумать, что доставляет вам удовольствие