Уже на этой неделе долгожданная весна официально вступит в свои права. Поэтому пора начинать выходить из зимней спячки, доставать из дальнего угла сезонный гардероб и, конечно, готовиться к новому периоду, ориентируясь на подсказки звезд!
Василиса Володина предупредила, чего ждать от первых дней весны
К счастью, в этом пользователям Сети всегда помогает незаменимая Василиса. В своем Telegram-канале астролог поделилась прогнозом на наступившую неделю и рассказала, чем нас порадуют и удивят ближайшие дни.
По словам Володиной, неделя начнется с подарков для тех, кто их заслужил. «Если удается грамотно спланировать время, плодотворно потрудиться, получить заслуженную прибыль, да еще и с размахом все это дело отпраздновать - разве не подарок? Вот такая она, всесторонне щедрая дама, долгожданная весна!» - рассказывает Василиса.
Астролог также отмечает, что этот период будет особенно хорош для того, чтобы строить планы на будущее и трезво оценивать ситуацию: «Главный аспект ближайших дней - соединение Меркурия с Сатурном - способствует вдумчивости и четкости как в речи, так и в планах. Мозг на автомате убирает лишнее и, проложив мысленно дорожку в будущее, выбирает единственно-верный план действий. Остается лишь записать его в ежедневник и в путь».
Чтобы первая весенняя неделя прошла гладко, Володина советует больше прислушиваться к старшим, особенно в профессиональной сфере. А вот настойчивых людей, пытающихся навязать свою точку зрения, рекомендует без стеснения блокировать.
Неделя отлично подходит для того, чтобы оформлять важные договоренности, и может принести весомые вознаграждения тем, кто решительно вел свои дела в конце февраля. А выходные пройдут в атмосфере мечтательности и расслабленности. «Всем, кто выполнил и перевыполнил план, - самое время признаваться в любви. Ну или полюбоваться, как это делают другие, например в кино или на концерте», - советует специалист.