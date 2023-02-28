Василиса Володина предупредила, чего ждать от первых дней весны

К счастью, в этом пользователям Сети всегда помогает незаменимая Василиса. В своем Telegram-канале астролог поделилась прогнозом на наступившую неделю и рассказала, чем нас порадуют и удивят ближайшие дни.

По словам Володиной, неделя начнется с подарков для тех, кто их заслужил. «Если удается грамотно спланировать время, плодотворно потрудиться, получить заслуженную прибыль, да еще и с размахом все это дело отпраздновать - разве не подарок? Вот такая она, всесторонне щедрая дама, долгожданная весна!» - рассказывает Василиса.

Астролог также отмечает, что этот период будет особенно хорош для того, чтобы строить планы на будущее и трезво оценивать ситуацию: «Главный аспект ближайших дней - соединение Меркурия с Сатурном - способствует вдумчивости и четкости как в речи, так и в планах. Мозг на автомате убирает лишнее и, проложив мысленно дорожку в будущее, выбирает единственно-верный план действий. Остается лишь записать его в ежедневник и в путь».

Чтобы первая весенняя неделя прошла гладко, Володина советует больше прислушиваться к старшим, особенно в профессиональной сфере. А вот настойчивых людей, пытающихся навязать свою точку зрения, рекомендует без стеснения блокировать.