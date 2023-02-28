Мало кто точно знает, где расположены почки и чем они занимаются. А это жизненно важный орган, о котором стоит позаботиться. Если вы нашли у себя симптомы из списка, не спешите заниматься самолечением: поставить диагноз может только врач, пишет Супер.
Восемь признаков, что вам пора срочно проверить почки
Отечность
Выведение лишней жидкости из организма – одна из основных функций почек. Если парный орган не справляется, жидкость накапливается в теле, вызывая отечность. Как правило, из-за плохой работы почек отекают лицо, ноги и руки. Наглядный способ самодиагностики – простое нажатие пальцем на отек. По-хорошему нормальный цвет кожи быстро восстанавливается. Если «белое» пятно от давления сохраняется дольше нескольких секунд, пора задуматься о здоровье.
Частые ночные похождения в туалет
Частое мочеиспускание может быть заметно и днем, но ночью особенно: организм здорового человека устроен так, что во время сна работа почек замедляется. Если вы регулярно и неоднократно просыпаетесь из-за позывов в мочевом пузыре, это не норма! Наверняка причина именно в почках.
Странный цвет мочи
На цвет мочи способны повлиять и ежедневный рацион, и медикаменты – в том числе витамины. Если очевидных причин для изменения цвета нет, но моча заметно потемнела, сильно пенится или содержит примеси крови, дело в почках и им нужна помощь!
Неприятный запах изо рта
Из-за плохого функционирования почек в крови повышается уровень мочевой кислоты, которая в слюне распадается до аммиака, – в результате изо рта исходит крайне неприятный запах, часто его сравнивают с запахом мочи. Отходы метаболизма в крови способны привести и к изменению в восприятии вкуса – человеку с заболеванием почек может казаться, что еда обладает металлическим привкусом. Как правило, это ощущается и между приемами пищи.
Озноб
Одно дело, если озноб возникает во время простуды, и совсем другое, когда очевидных причин тому нет. Если вы постоянно мерзнете в теплых помещениях, не спешите ругать плохое отопление. Если температура воздуха нормальная, а вас регулярно морозит, стоит обследовать почки: анемия, вызванная заболеванием почек, – одна из распространенных причин озноба, а также слабости и головокружения.
Повышенное артериальное давление
От почек зависит, сколько соли выйдет из организма, а сколько останется в крови и тканях. Избыточное количество соли неминуемо приведет к повышению артериального давления. Кроме того, поврежденные почки могут выделять гормоны, механизм работы которых также скажется на показаниях тонометра.
Одышка
Казалось бы, как связаны дыхание и почки? Если почки работают плохо, лишняя жидкость появляется в том числе и в легких, что мешает нормальному дыханию. Избыток калия в крови грозит нарушениями сердечного ритма, что так же может приводить к возникновению одышки.
Боль в спине
Если болят непосредственно почки, тут уж однозначно пора обратить на них внимание. Не стоит годами списывать боль в спине на плохую осанку, возможно, сигнал бедствия шлют внутренние органы. Обратите внимание, почки находятся не в пояснице, а над уровнем талии.