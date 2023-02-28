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Восемь признаков, что вам пора срочно проверить почки

Limon.ee
Восемь признаков, что вам пора срочно проверить почки
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Боль в почках. Фото иллюстративное.
Боль в почках. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Мало кто точно знает, где расположены почки и чем они занимаются. А это жизненно важный орган, о котором стоит позаботиться. Если вы нашли у себя симптомы из списка, не спешите заниматься самолечением: поставить диагноз может только врач, пишет Супер.

Отечность

Выведение лишней жидкости из организма – одна из основных функций почек. Если парный орган не справляется, жидкость накапливается в теле, вызывая отечность. Как правило, из-за плохой работы почек отекают лицо, ноги и руки. Наглядный способ самодиагностики – простое нажатие пальцем на отек. По-хорошему нормальный цвет кожи быстро восстанавливается. Если «белое» пятно от давления сохраняется дольше нескольких секунд, пора задуматься о здоровье.

Частые ночные похождения в туалет

Частое мочеиспускание может быть заметно и днем, но ночью особенно: организм здорового человека устроен так, что во время сна работа почек замедляется. Если вы регулярно и неоднократно просыпаетесь из-за позывов в мочевом пузыре, это не норма! Наверняка причина именно в почках.

Странный цвет мочи

На цвет мочи способны повлиять и ежедневный рацион, и медикаменты – в том числе витамины. Если очевидных причин для изменения цвета нет, но моча заметно потемнела, сильно пенится или содержит примеси крови, дело в почках и им нужна помощь!

Неприятный запах изо рта

Из-за плохого функционирования почек в крови повышается уровень мочевой кислоты, которая в слюне распадается до аммиака, – в результате изо рта исходит крайне неприятный запах, часто его сравнивают с запахом мочи. Отходы метаболизма в крови способны привести и к изменению в восприятии вкуса – человеку с заболеванием почек может казаться, что еда обладает металлическим привкусом. Как правило, это ощущается и между приемами пищи.

Озноб

Одно дело, если озноб возникает во время простуды, и совсем другое, когда очевидных причин тому нет. Если вы постоянно мерзнете в теплых помещениях, не спешите ругать плохое отопление. Если температура воздуха нормальная, а вас регулярно морозит, стоит обследовать почки: анемия, вызванная заболеванием почек, – одна из распространенных причин озноба, а также слабости и головокружения.

Повышенное артериальное давление

От почек зависит, сколько соли выйдет из организма, а сколько останется в крови и тканях. Избыточное количество соли неминуемо приведет к повышению артериального давления. Кроме того, поврежденные почки могут выделять гормоны, механизм работы которых также скажется на показаниях тонометра.

Одышка

Казалось бы, как связаны дыхание и почки? Если почки работают плохо, лишняя жидкость появляется в том числе и в легких, что мешает нормальному дыханию. Избыток калия в крови грозит нарушениями сердечного ритма, что так же может приводить к возникновению одышки.

Боль в спине

Если болят непосредственно почки, тут уж однозначно пора обратить на них внимание. Не стоит годами списывать боль в спине на плохую осанку, возможно, сигнал бедствия шлют внутренние органы. Обратите внимание, почки находятся не в пояснице, а над уровнем талии.

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