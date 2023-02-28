Восемь признаков, что вам пора срочно проверить почки

Озноб

Одно дело, если озноб возникает во время простуды, и совсем другое, когда очевидных причин тому нет. Если вы постоянно мерзнете в теплых помещениях, не спешите ругать плохое отопление. Если температура воздуха нормальная, а вас регулярно морозит, стоит обследовать почки: анемия, вызванная заболеванием почек, – одна из распространенных причин озноба, а также слабости и головокружения.

Повышенное артериальное давление

От почек зависит, сколько соли выйдет из организма, а сколько останется в крови и тканях. Избыточное количество соли неминуемо приведет к повышению артериального давления. Кроме того, поврежденные почки могут выделять гормоны, механизм работы которых также скажется на показаниях тонометра.

Одышка

Казалось бы, как связаны дыхание и почки? Если почки работают плохо, лишняя жидкость появляется в том числе и в легких, что мешает нормальному дыханию. Избыток калия в крови грозит нарушениями сердечного ритма, что так же может приводить к возникновению одышки.

Боль в спине