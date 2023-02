Ajad on karmid ja nutulaulud meid edasi ei vii. Lõppev aasta polnud kaugeltki kerge ka Annele endale. Räägime säravast võidust, valusast kaotusest ja sellest, kuidas raskustest üle saada. Usu, Annel on selleks imelisi tarkusi varuks.

Ma ei saa öelda, et oleksin metsikult üllatunud. Eks ootad ikka. Eks ma olen ju hulk aastaid suure kirega eesti inimestele laulnud ka. Aastate jooksul jääda kuulajate südamesse – see on suur asi.

Tihti ju mehed tahavad, et nende naine istuks kodus, ja ei toeta tema karjääri. Tunnevad lausa kadedust, et äkki naisel läheb paremini. Mind pole kunagi keegi takistanud, on ainult aidatud ja innustatud. Mäletan väga hästi seda korda, kui me koos köögis istusime...