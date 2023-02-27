Отменен спектакль с Хаматовой, где она играет на латышском языке

«Новый Рижский театр отменяет спектакль GOGOLIS. NATURE MORTE, потому что в этот раз не получилось. Творческая неудача. В театре (как и в жизни) это иногда случается», - говорится в обращении театра.

Отменены генеральная репетиция 27 февраля, премьера 28 февраля, спектакли 1, 2, 3, 4, 30, 31 марта, а также 1 и 2 апреля. Деньги за купленные билеты будут возвращены на банковский счет в течение десяти дней. Комиссия тоже будет возвращена. Вся информация и инструкции придут по электронной почте.

Напомним, GOGOLIS. NATURE MORTE - это постановка Улдиса Тиронса на латышском языке по повести Николая Гоголя «Старосветские помещики».

«Спектакль задуман как чтение и репетиция пьесы, в которой актеры Нового рижского театра прочувствуют скромные будни гоголевских персонажей. Ранняя привязанность, которая существует у пары в годах, оказывается более сильным оружием в борьбе со временем, чем мимолетные страсти и пустые мысли. Даже если мирная идиллия былых дней - лишь полусонная мечта писателя», - говорится в описании к постановке.

Актеры: Чулпан Хаматова, Гундарс Аболиньш и Каспарс Знотиньш.

Чулпан Хаматова Фото: Кадр из видео

Чулпан Хаматова весной перебралась в Латвию и осудила военное вторжение РФ в Украину. В Латвии актриса сыграла в нескольких постановках и приняла участие в ряде проектов - к примеру, снялась в клипе группы «Ногу Свело!» вместе с Артуром Смольяниновым.

В том числе Хаматова сыграла роль в спектакле Алвиса Херманиса Post Scriptum в Новом Рижском театре, за которую удостоилась главной театральной премии Латвии - «Ночь лицедеев».