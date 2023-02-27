25 февраля во время нацотбора на "Евровидение 2023" в Финляндии зрители овациями поддержали Вооруженные силы Украины и украинский народ, пишет Гордон.
ВИДЕО ⟩ Во время нацотбора на Евровидение-2023 в Финляндии зрители овациями поддержали украинский народ
Во время нацотбора на Евровидение-2023 в Финляндии зрители овациями поддержали украинский народ
Соответствующее видео на своей странице в Instagram разместил украинский ведущий Тимур Мирошниченко, который по видеосвязи обратился к финнам со словами благодарности за поддержку украинцев.
«Эти овации нашим героическим силам обороны и украинскому народу», – подписал видео Мирошниченко.
Финляндия активно поддерживает Украину в войне против России. В частности, 23 февраля министерство обороны Финляндии объявило о передаче 13-го пакета военной помощи Украине, в который войдут танки.