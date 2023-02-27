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ВИДЕО ⟩ Во время нацотбора на Евровидение-2023 в Финляндии зрители овациями поддержали украинский народ

Limon.ee
Во время нацотбора на Евровидение-2023 в Финляндии зрители овациями поддержали украинский народ
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Рэпер Käärijä, который будет представлять Финляндию на конкурсе Евровидение-2023.
Рэпер Käärijä, который будет представлять Финляндию на конкурсе Евровидение-2023. Фото: IMAGO/Antti HÃ¤mÃ¤lÃ¤inen

25 февраля во время нацотбора на "Евровидение 2023" в Финляндии зрители овациями поддержали Вооруженные силы Украины и украинский народ, пишет Гордон.

Соответствующее видео на своей странице в Instagram разместил украинский ведущий Тимур Мирошниченко, который по видеосвязи обратился к финнам со словами благодарности за поддержку украинцев.

«Эти овации нашим героическим силам обороны и украинскому народу», – подписал видео Мирошниченко.

Финляндия активно поддерживает Украину в войне против России. В частности, 23 февраля министерство обороны Финляндии объявило о передаче 13-го пакета военной помощи Украине, в который войдут танки.

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