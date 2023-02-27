Леди Гагу обвинили в мошенничестве и подали на нее в суд

В частности, это дело рук Дженнифер Макбрайд. Когда в 2021 году в Гаги похитили псов, женщина вернула бульдогов и требовала обещанное вознаграждение в размере 500 тысяч долларов. Макбрайд не выплатили средства, ведь она оказалась знакомой со злоумышленниками, а наоборот – ей выдвинули обвинения за утаивание преступления, пишет People.

Похоже, Макбрайд не согласна с этим. Через два года после инцидента женщина подала на исполнительницу в суд. Она обвинила ее в мошенничестве и требует от нее 500 тысяч долларов обещанного вознаграждения.

Макбрайд утверждает, что в объявлении о вознаграждении говорилось, что тем, кто вернет бульдогов, не будут задавать лишние вопросы и просто выплатят средства. По мнению женщины, Леди Гага не сдержала своего слова, и подала в суд.

Отметим, у Леди Гаги в 2021 году трое злоумышленников похитили бульдогов, когда они были на прогулке с выгульщиком. Мужчину тогда подстрелили, а собак украли.

Воров почти сразу нашла полиция, а исполнительнице бульдогов вернула Дженнифер Макбрайд, утверждавшая, что просто нашла четырехлапых привязанными к столбу. Женщине предъявлено обвинение в сокрытии псов. Между тем, один из трех злоумышленников уже получил наказание, его приговорили к 21 году тюрьмы за покушение на убийство и кражу собак.