Как такое возможно?! 40-летняя женщина прикинулась подростком и приглашала на ночевку 10-летнюю девочку

40-летняя женщина выдала себя за подростка в группе продленного дня в муниципалитете Вааса, Финляндия. Полиция вела предварительное расследование необычного дела, но до сих пор ничего не было никаких доказательств преступления. Выдавать себя за несовершеннолетнего – не является преступлением, пишет Iltalehti.