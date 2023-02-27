Женщина, замаскировавшаяся под 13-летнюю девочку, пригласила девочку из группы продленного дня на ночь. «Похоже, это некий отцовский инстинкт!» – отмечает отец девочки-подростка, в чьей голове зазвенел тревожный звоночек, когда он услышал о неизвестной женщине, пишет Elu24.
Для подписчиков
Как такое возможно?! 40-летняя женщина прикинулась подростком и приглашала на ночевку 10-летнюю девочку
Как такое возможно?! 40-летняя женщина прикинулась подростком и приглашала на ночевку 10-летнюю девочку
40-летняя женщина выдала себя за подростка в группе продленного дня в муниципалитете Вааса, Финляндия. Полиция вела предварительное расследование необычного дела, но до сих пор ничего не было никаких доказательств преступления. Выдавать себя за несовершеннолетнего – не является преступлением, пишет Iltalehti.