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Как такое возможно?! 40-летняя женщина прикинулась подростком и приглашала на ночевку 10-летнюю девочку

Limon.ee
Как такое возможно?! 40-летняя женщина прикинулась подростком и приглашала на ночевку 10-летнюю девочку
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: pexels.com

Женщина, замаскировавшаяся под 13-летнюю девочку, пригласила девочку из группы продленного дня на ночь. «Похоже, это некий отцовский инстинкт!» – отмечает отец девочки-подростка, в чьей голове зазвенел тревожный звоночек, когда он услышал о неизвестной женщине, пишет Elu24.

40-летняя женщина выдала себя за подростка в группе продленного дня в муниципалитете Вааса, Финляндия. Полиция вела предварительное расследование необычного дела, но до сих пор ничего не было никаких доказательств преступления. Выдавать себя за несовершеннолетнего – не является преступлением, пишет Iltalehti

«Это очень редкий случай. Насколько я помню, ничего подобного никогда не случалось в районе Вааса», – говорит комиссар по уголовным делам Йоанна Остерблад.

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