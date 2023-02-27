Волочкова раскрыла секреты соблюдения поста

«Даже в мыслях не позволять себе думать о плохом, не говорить на повышенных тонах, не произносить грубые слова (а все же они проскакивают по жизни), избегать обид и ссор, не злиться, а учиться милосердию, смирению. Попробуйте. Это трудно поначалу, но главное начать, и вы увидите, как почувствуете легкость и будете сами собой гордиться», - обратилась к подписчикам звезда.