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Волочкова раскрыла секреты соблюдения поста

Limon.ee
Волочкова раскрыла секреты соблюдения поста
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Анастасия Волочкова.
Анастасия Волочкова. Фото: Sergei Karpukhin

Настает Великий пост, самый продолжительный по времени. В этом году он продлится с 27 февраля по 15 апреля. Верующие христиане таким образом готовятся к празднику Пасхи. Среди них – и звезды шоу-бизнеса. В частности, Анастасия Волочкова.

Волочкова объяснила, что многие ее коллеги рассматривают пост как своеобразную диету, что совершенно неправильно. Для нее же ограничения в питании настолько привычны, что вообще не являются проблемой. Главное в эти дни – ограничения иного рода.

«Даже в мыслях не позволять себе думать о плохом, не говорить на повышенных тонах, не произносить грубые слова (а все же они проскакивают по жизни), избегать обид и ссор, не злиться, а учиться милосердию, смирению. Попробуйте. Это трудно поначалу, но главное начать, и вы увидите, как почувствуете легкость и будете сами собой гордиться», - обратилась к подписчикам звезда. 

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