Процесс церемонии рукопожатия на президентском приеме изменен: пользователи Сети разделились

Церемония рукопожатия на президентском приеме в этом году отличалась от предыдущих.

В этом году на президентском приеме не было традиционной церемонии рукопожатия, и имена гостей для телезрителей не назывались. Тему стали активно обсуждать в социальных сетях, и пользователи разделились на два лагеря, пишет Elu24.