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Процесс церемонии рукопожатия на президентском приеме изменен: пользователи Сети разделились

Limon.ee
Процесс церемонии рукопожатия на президентском приеме изменен: пользователи Сети разделились
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Церемония рукопожатия на президентском приеме в этом году отличалась от предыдущих.
Церемония рукопожатия на президентском приеме в этом году отличалась от предыдущих. Фото: Raigo Pajula

В этом году на президентском приеме не было традиционной церемонии рукопожатия, и имена гостей для телезрителей не назывались. Тему стали активно обсуждать в социальных сетях, и пользователи разделились на два лагеря, пишет Elu24.

«Верните рукопожатие с глашатаем. Это быстренькое рукопожатие выглядит убого», – отметил один из телезрителей в Twitter.

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