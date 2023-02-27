В этом году на президентском приеме не было традиционной церемонии рукопожатия, и имена гостей для телезрителей не назывались. Тему стали активно обсуждать в социальных сетях, и пользователи разделились на два лагеря, пишет Elu24.
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Процесс церемонии рукопожатия на президентском приеме изменен: пользователи Сети разделились
Процесс церемонии рукопожатия на президентском приеме изменен: пользователи Сети разделились
«Верните рукопожатие с глашатаем. Это быстренькое рукопожатие выглядит убого», – отметил один из телезрителей в Twitter.