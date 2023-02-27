Подготовка к церемонии коронации 74-летнего Карла III идет полным ходом. Но не то чтобы гладко. Британские таблоиды (в частности, The Irish Sun) пишут, что Гарри Стайлс, Адель, Эд Ширан, Элтон Джон, Робби Уильямс и Spice Girls отказались выступать на грядущей коронации Карла III, пишет Супер.
Стало известно, кто еще из звезд отказался выступать на коронации Карла III
Удивительно, но все приглашенные артисты отказали монарху из-за «загруженных графиков». В Сети считают, что звезды могли бы придумать и разные отмазки для приличия!
Организаторы разводят руками, но все же пытаются забукировать кого-то из топовых звезд. Так, все еще теплится надежда, что на коронации сможет выступить легенда Америки Лайонел Риччи и британский певец латвийского происхождения Олли Мерс. Также время в своем плотном графике уже освободили австралийские звезды Кайли и Данни Миноуг, Эндрю Ллойд Уэббер, Марк Оуэн, Говард Дональд и культовая британская группа Take That (без Робби Уильямса, но с Гарри Барлоу).
Напомним, коронация Карла III состоится в Вестминстерском аббатстве 6 мая, а праздничный концерт с участием мировых звезд запланирован на следующий день – 7 мая.