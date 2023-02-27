Стало известно, кто еще из звезд отказался выступать на коронации Карла III

Удивительно, но все приглашенные артисты отказали монарху из-за «загруженных графиков». В Сети считают, что звезды могли бы придумать и разные отмазки для приличия!

Организаторы разводят руками, но все же пытаются забукировать кого-то из топовых звезд. Так, все еще теплится надежда, что на коронации сможет выступить легенда Америки Лайонел Риччи и британский певец латвийского происхождения Олли Мерс. Также время в своем плотном графике уже освободили австралийские звезды Кайли и Данни Миноуг, Эндрю Ллойд Уэббер, Марк Оуэн, Говард Дональд и культовая британская группа Take That (без Робби Уильямса, но с Гарри Барлоу).