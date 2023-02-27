С трудом вышла на сцену: поклонники Вайкуле обеспокоены состоянием певицы на концерте в Израиле
Лайма Вайкуле наслаждается успехом после концерта в Израиле. 24 февраля певица собрала небольшой зал в Хайфе, и с блеском отработала двухчасовую программу.
Со сцены прозвучали любимые хиты, те, которые зрители знают наизусть. Зал подпевал артистке и аплодировал стоя.
На концерте в Израиле артистка держалась на высоте. Танцевала со своей группой, замирала в различных позах. Но многие поклонники заметили, что на ногах артистка стоит не очень крепко.
«Сдал» звезду момент выхода на сцену. Этими кадрами она поделилась в соцсетях и тревожные комментарии не заставили себя долго ждать.
«Что с ногами? Мне кажется или правда не очень устойчивая походка», — задаются вопросом подписчики звезды.
Надо признать, что певица действительно будто с трудом отрывает ноги от сцены. Обычно так ходят возрастные люди, страдающие от многочисленных болезней.
Но после странного выхода, артистка все же «растанцевалась». И до последнего старалась не присаживаться.
А ведь на своем осеннем концерте она не смогла провести на ногах всю программу и сидела на ступеньках, широко расставив ноги.
Тогда на певицу обрушилось немало хейта, но защитники Вайкуле уверены, что ее поза связана только с одним фактом — проводить выступление стоя у нее уже нет сил.